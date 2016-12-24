«Реакции ответственных лиц - «ноль»

Врио Главы РМ обязал чиновников оперативно реагировать на обращения граждан

На заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и сетей электросвязи, состоявшемся в Доме Республики 12 января, особое внимание Врио Главы Мордовии обратил на оперативное реагирование всех служб на обращения граждан. «Люди пишут во все адреса, в том числе, и на мой аккаунт. У меня есть подборка таких сообщений, которые говорят, что реакции ответственных лиц на них - «ноль» или приходят формальные отписки. Люди пишут по несколько раз! Персонально эти обращения посмотрите и дайте ответы».

Глава республики передал подборку таких обращений в распоряжение штаба и особо подчеркнул: «Отслеживайте ситуацию, чтобы не было такого: люди пишут, а ответ, который им приходит, никак не связан с проблемой. Потому что конечный итог нашей работы – это не аварию устранить, а чтобы в жилых помещениях было тепло. Люди покупают тепло, услугу, им нужна нормальная температура в домах. Сейчас морозы наступают – что будет в тех квартирах, где холодно и при минус пяти на улице?»

В ходе заседания были рассмотрен весь блок вопросов, касающихся бесперебойного обеспечения всех объектов республики, социальных в особенности, всеми ресурсами для прохождения отопительного сезона.

Вице-премьер – министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорь Чадов доложил о работе по созданию системы взаимодействия в чрезвычайных ситуациях: «Если у кого-то в муниципалитетах недостаточно своих ресурсов на местах, то нужно, чтобы в соглашениях было четко прописано оперативное взаимодействие всех служб и муниципалитетов в случае возникновения аварийной ситуации. Сейчас мы активно работаем над этим».

Артём Здунов ещё раз подчеркнул значимость подготовительной работы. «Мы сейчас боремся с последствиями того, что недостаточно была проведена подготовка к отопительному сезону, когда паспорта готовности даже были не у всех муниципальных образований. И уже сейчас нужно начинать готовиться к следующему сезону, чтобы не в авральном порядке выстроить все договорные отношения, чтобы заблаговременно выявить риски возникновения аварийных ситуаций, а при необходимости оперативно ликвидировать их».