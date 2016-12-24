Татьяна Иванова: «Если мне захочется чего-то вредного - пойду и съем!»

Татьяна Иванова вспоминает о том, как на пике популярности группы «Комбинация», где она являлась солисткой, ела китайскую лапшу и бульонные кубики - но не потому, что так их обожает, а просто то были не самые лучшие времена в истории нашей страны. Но привычка не заморачиваться на еде осталась и поныне, и в райдере певицы вы деликатесов не найдете.

- Татьяна, какие из продуктов можно назвать вашими самыми любимыми?

- Я очень люблю все, что связано с морскими гадами. И считаю, что есть морепродукты нужно там, где их ловят, - если есть такая возможность, конечно. Именно поэтому я обожаю Стамбул. Как только туда приезжаю, то всегда иду и ем рыбу. Мне очень нравятся французские прибрежные рестораны и кафе, там тоже всегда можно заказать что-то вкусное и свежее из морских продуктов. У нас тоже есть Мурманск и Владивосток, но оттуда почему-то ничего не привозят... Еще я испытываю нежную любовь к азербайджанской кухне. Запеченная баранина, разные виды шашлыка - все это мои главные пристрастия. И, конечно, я очень люблю мамины котлеты! Это даже не обсуждается...

- Что еще вкусного помните из своего детства?

- Все каникулы в маленьком возрасте я проводила у бабушки в чувашском селе. Бабушка пекла совершенно фантастические булки. И варила вареники с лесной клубникой, а подавала она их с настоящей домашней сметаной - за эти вареники можно было родину продать, причем два раза! Таких вкусных вареников, как бабушкины, на моей памяти не готовил никто и никогда. Я до сих пор помню их вкус, запах и вид. Это совершенно фантастическое блюдо!

- Что-то из перечисленного вы готовите сейчас?

- Да, у мамы я научилась готовить котлеты, которыми регулярно кормлю домашних.

- Это те самые советские котлеты из нашего детства?

- Да, всё, как мама учила: свои котлеты я жарю на сковороде, чтоб была румяная корочка. Фарш для них я беру смешанный: свиной и говяжий. Плюсом идут молочко с булочкой, яичко. Лук вместе с мясом прокручиваешь через мясорубку, вымешиваешь котлеты и - на сковородочку. А потом складываю в кастрюльку и тушу под крышечкой, чтобы котлетки дошли до нужной кондиции.

- К какому лагерю примыкаете: к адептам здорового питания - или к тем, кто считает, что есть можно все?

- Я руками и ногами голосую за вторую группу! (Смеется.) И являюсь категорическим противником разного рода специальных диет. Разве только если они назначаются врачом при язве или каком-либо другом заболевании. Изнурять себя диетами, даже ради хорошей физической формы, и сидеть месяц на яблоках, а потом полтора месяца на кефире - глупо и скучно. Мне кажется, оно того не стоит. Все же, на мой взгляд, здоровая психика дороже!

- Говорите так, потому что имеете негативный опыт?

- Да нет... Я могу, например, пропустить ужин, выпив только кефир - но только один раз, потому что на второй день меня никаким кефиром уже не заманишь. На ночь я должна обязательно поесть - иначе мне снятся кошмары, а я этого не люблю. Я считаю: если человек хочет съесть кусок торта, пускай даже большой - так пусть пойдет, съест и успокоится. А на следующий день немного себя ограничит и выпьет кефира. Да, есть те, кто говорят: «Я мучное не ем - я не такая!» Ну и пусть говорят, это личный выбор каждого. Ну а я - такая! И если мне захочется чего-то вредного, но вкусного - я не стану ни на кого оглядываться, а пойду и съем! С одной стороны, мне повезло с телесной конституцией, и я не склонна к полноте. А с другой - если я каждый день буду есть сладкое и все-все, что хочется, меня, как и всякого, может и «разнести». И хотя я не делаю из этого проблемы, все же стараюсь держаться золотой середины во всем, в том числе и в питании.

- Когда группа «Комбинация» была на самом пике популярности, наверное, приходилось очень строго следить и за фигурой, и за питанием?

- В то время еды как таковой не было, поэтому и следить особо не за чем было. Помню, съедалось тогда абсолютно все - и вредное, и очень вредное, и лапша быстрого приготовления, и бульонные кубики... Через все это мы прошли. Я могла съедать в день две палки колбасы, и это было нормально! Весила я 45 килограммов и есть могла вагонами! И сгорало все съеденное, как в топке, потому что количество переездов и концертов было совершенно ненормальное! Так что вопрос о диетах для нас тогда вообще не стоял...

- А какой у вас был райдер?

- В 90-е годы этого слова даже никто не знал - это было какое-то ругательство. А уже ближе к двухтысячным появились райдеры. Что тогда, что сейчас мой райдер всегда был очень скромным: устриц и черных трюфелей там нет. У меня хороший технический райдер, а по поводу бытового я сильно не заморачиваюсь. Главное - чтобы была нормальная гостиница, горячая еда и возможность поесть. Меня устроит наличие любого ресторана с любой кухней.

- Какие продукты всегда есть в вашем доме?

- Так как мой супруг мясоед, у нас всегда есть мясо. Потом, мы всегда едим различные фрукты и овощи: помидоры, огурцы и так далее... Всегда есть свежий хлеб и кисломолочка.

- Где покупаете фрукты и овощи зимой?

- Обычно на рынках. Когда у нас хороший урожай яблок, я делаю сок на зиму.

- С чего обычно начинается ваше утро?

- В нашей семье принято завтракать яичницей с беконом, сырниками, оладушками, драниками... Готовится все это достаточно быстро - минут двадцать - а получается вкусно, сытно и полезно.

- А что чаще всего вы готовите на праздники?

- Чаще всего супруг готовит шашлык на мангале - из всего, что можно! Я же руковожу духовкой. Например, могу запечь баранью ногу с чесноком и розмарином.

- Предварительно маринуете?

- Если мясо хорошее, его не надо мариновать - его нужно только посолить, поперчить, добавить розмарина, чесночка, засунуть в рукав, и - в духовку. Можно и без рукава, но тогда сначала мясо нужно прикрыть минут на 40-50, а потом развернуть, чтобы оно поджарилось и появилась румяная корочка.

- Назовите ваше главное новогоднее блюдо.

- Это может быть та же баранья нога, шашлык или мясной штрудель. Однако пока мы еще не определились - может быть, и гуся запечем... Будем думать об этом ближе к празднику и смотря по настроению…

Елена Соколова, фото из личного архива Татьяны Ивановой