В районе Ледового дворца Саранска с 11 января по 11 марта будет ограничено движение транспортных средств

«Настораживает рост заболеваемости ОРВИ»
Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
На период строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток № 2 коллектора № 2» с 5:00 11 января до 24:00 11 марта будет временно ограничено движение, исключены остановка и стоянка транспортных средств на парковке, ограниченной ул. Московской, музейно-историческим комплексом «Навеки с Россией», ул. Красной и водоемом стадиона «Старт». Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в выполнении строительно-монтажных работ.
Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
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