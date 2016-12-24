Смертельные забавы

Смертельные забавыРепортер
Самодеятельные покатушки со снежных горок обернулись 1 января в Саранске трагедией.
С популярного среди горожан спуска у Пушкинского парка в Мордовскую республиканскую клиническую больницу привезли 35-летнюю женщину с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось - 3 января она скончалась в реанимации.
Как выяснилось в дальнейшем, вечером 1 января женщина отправилась вместе с двумя детьми кататься с горки у Пушкинского парка. Склон в этом месте довольно крутой, и тюбинг способен сильно разогнаться. Спуск у женщины по склону получился стремительным, на самом его излете «ватрушку» подбросило, и бедняга на всей скорости ударилась головой. Свидетели происшествия вызвали «скорую помощь», женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи зафиксировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. На второй день она скончалась в больнице.
Городская администрация немедленно выступила с предостережением, что катание на «ватрушках» и ледянках с импровизированных и никак не оборудованных горок может быть опасно для жизни и здоровья. При этом было категорически запрещено кататься с левого берега реки Саранки (в районе д. № 34 по ул. Советской), берегов реки Тавлы, с насыпи проезжей части у моста по улице Севастопольской (в районе МКД № 83 по ул. Волгоградской), а также использовать для развлечений склоны в районе Тойота Центра (ул. Волгоградская, д. 91) и д. № 13 по Лямбирскому шоссе. Для предотвращения таких опасных покатушек левый склон реки Саранки был обработан песчаной смесью. Как отметили в мэрии, этот склон не предназначен для зимних забав и обустроить здесь «официальную» горку не представляется возможным, поскольку в непосредственной близости находятся несколько тротуаров с лестничными спусками, а на склоне расположены коммуникационные (дренажные) колодцы. В итоге получается, что в городе на природном ландшафте совсем нет организованных ледяных горок для катания людей.
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