С начала года в Мордовии 96 водителей попались пьяными за рулем

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, с 1 по 10 января 2021 года инспекторами ДПС выявлено и отстранено от управления транспортными средствами 96 нетрезвых водителей.

По всем фактам были составлены соответствующие протоколы за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Согласно действующему законодательству, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, равно как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. За повторное совершение аналогичных правонарушений предусмотрена уголовная ответственность:

- штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей,

- обязательные работы на срок до 480 часов,

- принудительные работы на срок до 2 лет,

- лишение свободы на срок до 2 лет.

При этом к основному наказанию за повторную пьяную езду будет также назначено дополнительное - лишение права управления транспортом на срок до 3 лет.

Госавтоинспекция Мордовии обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части ГИБДД: 24-64-09, 38-57-27 или 02.