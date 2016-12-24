С начала года в Мордовии 96 водителей попались пьяными за рулем

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Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, с 1 по 10 января 2021 года инспекторами ДПС выявлено и отстранено от управления транспортными средствами 96 нетрезвых водителей.
По всем фактам были составлены соответствующие протоколы за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Согласно действующему законодательству, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, равно как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. За повторное совершение аналогичных правонарушений предусмотрена уголовная ответственность:
- штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей,
- обязательные работы на срок до 480 часов,
- принудительные работы на срок до 2 лет,
- лишение свободы на срок до 2 лет.
При этом к основному наказанию за повторную пьяную езду будет также назначено дополнительное - лишение права управления транспортом на срок до 3 лет.
Госавтоинспекция Мордовии обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части ГИБДД: 24-64-09, 38-57-27 или 02.
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