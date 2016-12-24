В республике за сутки зафиксированы сразу 3 смерти от коронавируса

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Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике зафиксированы 3 новых летальных случая в Мордовии.
В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующее заболевание – сахарный диабет 2 типа.
В той же больнице умерла женщина, 1934 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония. Сопутствующее заболевание – сахарный диабет 2 типа.
В Республиканской клинической больнице им. С.В.Каткова умерла женщина, 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотальная пневмония.
За прошедшие сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 86 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (33); Чамзинском районе (24); Рузаевском, Торбеевском районах (по 6); Атяшевском (4); Атюрьевском, Зубово-Полянском районах (по 3); Ромодановском, Кочкуровском, Ковылкинском районах (по 2); Ельниковском, Большеигнатовском, Большеберезниковском, Лямбирском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 33 человека старше 60 лет, самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет - 2 человека, самой маленькой 2 года.
За период пандемии в республике зафиксировано 13489 случаев коронавируса, 11145 человек выздоровели, 95 человек умерли от коронавируса как основной причины.
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