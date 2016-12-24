«Оверсайз особенно классно смотрится на хрупких девушках»

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В чем встречать Новый год, что будет модно в 2021 году и как подготовиться к январским распродажам, рассказывает известный стилист Александр Рогов
С давних времен подмечено, что високосные годы бывают с неприятными сюрпризами, но 2020, кажется, превзошел их все! Практически с самой ранней весны и до сего времени вся планета живет в условиях, приближенных к боевым. И предстоящий новогодний праздник, увы, тоже будет проходить в рамках предписаний Роспотребнадзора. Но мы все равно ждем этого праздника и будем его встречать со своими самыми близкими людьми. И хотим выглядеть нарядно и празднично. Что для этого нужно и что уместно? За советом мы обратились к известному стилисту Александру Рогову. Он ведет модное шоу на телеканале СТС - «Рогов в деле», где помогает участницам найти свой стиль, разобраться в огромном потоке модной информации и выбрать то, что подойдет именно им. У Рогова есть своя марка одежды и книга «Гид по стилю». С Александром мы поговорили не только о том, в чем уместно появиться перед гостями в новогоднюю ночь, но и о тенденциях будущего модного сезона и о том, что стоит присмотреть на распродажах, которые стартуют в начале января.
Наряд под ёлочку
- Александр, мой первый вопрос - тот, который, наверное, задают вам сейчас многие женщины: посоветуйте, в чём встречать Новый год?
- В этом году многие отмечают праздник дома, поэтому, конечно, будет нелепо смотреться вечернее платье в пол. Нужно говорить об уместности и сочетании вещей с новогодним настроем. Если встречаете праздник за городом, то, скорее всего, в какой-то момент все выйдут на улицу, чтобы посмотреть салют или фейерверки, и тогда в коротком платье будет очень холодно. Поэтому нужно исходить из обстоятельств, в которых вы окажетесь. Как только поймёте их - проанализируйте, какие люди с вами отмечают, предусмотрен ли дресс-код.
- А если отмечать с родными и друзьями дома?
- Тогда выбирайте максимально удобный наряд. Например, можно остановить свой выбор на кашемировом костюме из худи и брюк. Всё-таки Новый год - не повод надеть всё самое блестящее на себя. Но при этом можно сделать макияж чуть ярче обычного: так, можно приклеить в уголки глаз пару стразинок.
Перчатки в тренде
- Кстати, если говорить о домашней одежде: пандемия повлияла на все отрасли, в том числе и на моду. Многие известные дизайнеры обратили внимание на домашние образы. Что вы посоветуете носить дома, чтобы было и уютно, но при этом чтобы выглядеть привлекательно?
- Рекомендую приобрести пижаму из немнущегося шёлка. Это могут быть широкие брюки на резинке. К ним можно добавить футболку или удлинённую рубашку из того же материала. С таким комплектом хорошо будет смотреться симпатичная домашняя обувь - например, резиновые тапочки.
- 2020 год научил нас вписывать в свой гардероб защитные средства. C масками более-менее понятно: многие модные дома стали выпускать этот аксессуар, и видимо, он с нами надолго. А как быть с перчатками? Какие сейчас особенно в моде?
- Отмечу максимально высокие перчатки из кожи, экокожи или латекса. Их можно смело назвать самым ярким трендом сезона, который любой образ может вывести на новый уровень и сделать его острым. Например, такие перчатки преобразят базовый свитер, простое пальто. Но тут важно не попасть впросак: чтобы лук не получился вульгарным, перчатки нужно обыгрывать чем-то уютным - например, трикотажем.
«Насмотренность» подскажет
- Понятно, что мода в условиях карантина - понятие довольно условное, но всё равно же есть какие-то основные тенденции будущего года? На какие вещи и аксессуары стоит обратить внимание?
- В первую очередь это кожаные вещи. Но здесь главное - не увлечься и не превратиться в женщину-кошку, поэтому советую миксовать кожу с базовыми вещами. Отмечу тренд на объёмные плечи: рекомендую в данном случае выбрать жакет на два или три размера больше. В магазины возвращается кружево, а вместе с ним и романтика. Также в образах на подиумах часто появлялась бахрома, которая не только присутствовала на одежде, но и перекочевала в аксессуары. Например, можно приобрести сумки с бахромой. Кроме того, в моде сумки с массивными цепями, большие клатчи, сумки-хобо (сумки, характеризующиеся формой полумесяца, - прим. автора) и огромные шоперы.
- Оверсайз надолго поселился в наших гардеробах?
- Да, этот тренд с нами надолго. Мода на одежду больших размеров появилась несколько лет назад и пока не отступает. Я лично за оверсайз (стиль oversize - это намеренный выбор предметов гардероба большего размера, чем необходимо, или одежды, имеющей подчеркнуто свободный, мешковатый крой, - прим. авт.). Мне кажется, что особенно классно он смотрится на хрупких девушках.
- Какие цвета будут главными в будущем году?
- Например, классический синий. Я не фанат этого цвета, но его было очень много на модных показах. Просто цвет года! Также отмечу мальвово-красный, жёлто-зелёный, пурпурно-фиолетовый, клетку, фуксию, оттенки коричневого и шоколада. Из тех оттенков, что в тренде и мне близки: оливковый хаки, мокрый снег (это серый) вне времени, припыленно-розовый (особенно мне нравятся монохромные образы в этом цвете). И, конечно, total black! Обожаю чёрные комплекты: это драматично, гротескно и свежо. Чёрный актуален всегда.
- Останется ли модным сочетание в одном образе вещей разных фактур?
- Скажу так: сейчас тренд на «насмотренность». Наблюдайте за тем, что происходит в моде, и к базовым вещам добавляйте тренды, которые по душе, - тогда ваш стиль будет уникальным. Что касается вещей из материалов разной фактуры, ваша «насмотренность» и позволит умело сочетать их в гардеробе - например, лёгкую плиссированную юбку и объёмный вязаный свитер.
Ревизия гардероба
- После Нового года начнутся традиционные распродажи. Как удержать себя от ненужных покупок?
- Рекомендую перед распродажами провести ревизию гардероба и понять, что действительно вы ещё будете носить, а что можно отдать на переработку. А если вещь в хорошем состоянии - то подарить тем, кто в ней нуждается. И только после этого отправляться на распродажи! Потому что часто мы просто забываем о том, что лежит в нашем шкафу.
- Что обязательно купить, на что обратить внимание?
- На распродажах хорошо покупать базовые вещи, с помощью которых всегда можно составить комплект: белые футболки, кеды, классические юбки, джинсы, жакет и так далее. Также стоит дождаться распродаж, чтобы приобрести вещь известного бренда - если она дорогая, и вы давно о ней мечтали. А на тренды сезона со скидкой не советую смотреть, потому что тренды быстро устаревают. В порядке исключения - оверсайз. И, конечно, обращайте внимание на местные бренды и материалы из натуральных тканей, что очень экологично. И будьте в новом году самыми счастливыми, здоровыми и радостными!!!
Валерия Хващевская, фото пресс-службы телеканала СТС
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