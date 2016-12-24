Звездные рецепты для новогоднего стола

Уходящий 2020 год для всех нас стал серьезным испытанием. Из-за пандемии пришлось сильно ограничить общение с нашими близкими и родными, друзьями и знакомыми. Были отменены или проходили в очень «урезанном» формате все массовые мероприятия. И все мы, конечно же, очень соскучились по празднику! Поэтому Нового года ждем в этот раз с особым чувством. И хочется, чтобы это праздник чем-то отличался от предыдущих - в том числе и тем, чтобы кроме традиционных шампанского, оливье и селедки под шубой на столе появилось что-то такое, чего там раньше не стояло. Российские знаменитости поделились своими «фирменными» кулинарными рецептами - это ведущая Первого канала Ирина Пудова, актриса, композитор, автор песен и участница шоу «Суперстар! Возращение» Ирина Шведова, телеведущая, а по совместительству супруга певца Стаса Костюшкина Юлия Костюшкина, певица Анита Цой, телеведущая Виктория Боня, певица Анна Семенович, певица Алина Делисс и ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» на канале СТС Александр Белькович.

«Булочки-улитки» от Ирины Пудовой

Тесто: Молоко - 300 г. Живые дрожжи - 10 г. Масло сливочное (растопленное, но не горячее) - 40 г. Сахар - 1 ст.л. Соль - 1 ч.л. Мука - 300 г.

Начинка: Пучок зеленого лука, жареный бекон, сыр, сливочное масло, чтобы смазать тесто.

Приготовление:

Дрожжи развести в теплом молоке венчиком до однородности. Добавить сахар, соль, масло и муку, замесить тесто рукой, скатать в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Пока тесто в холодильнике - режем лук, обжариваем бекон, натираем любой твердый сыр. Достаем тесто, раскатываем в условный прямоугольник, смазываем сливочным маслом, засыпаем всю поверхность сыром, а дальше одну половину засыпаем луком, а вторую - беконом. Сворачиваем все в крепкий рулет, края защепляем и нарезаем на кусочки. Выкладываем булочки на противень, сверху немного приминаем, смазываем яйцом и ставим в уже разогретую духовку на 200 градусов в режиме верх-низ. Выпекаем примерно 30 минут, до румяного цвета. Аромат от таких булочек-улиток будет стоять на весь дом и поможет создать праздничную атмосферу!

Салат «Зеленый» от Ирины Шведовой

Нарезаем мелко стебель сельдерея, огурчик, спелый авокадо. Вместе с ними в миску добавляем каперсы или мелко порезанный соленый огурчик, креветки-криль. Отдельно готовим заправку: йогурт - 1 ст.л., майонез 1 - ст.л., молотый черный перец, имбирь и карри. Можно добавить зелень - например свежей петрушки - и семечки тыквы и подсолнечника. Креветки можно заменить шампиньонами, а можно обойтись без того и без другого - все равно будет очень вкусно!

Два рецепта от Юлии Костюшкиной

1. «Синенькие»

Разрезаем баклажаны пополам и вырезаем серединку. Солим, перчим, поливаем оливковым маслом, а затем на каждую половинку баклажана укладываем веточку розмарина. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Пока баклажаны запекаются - займемся начинкой. Нарезаем на мелкие кубики вырезанные сердцевинки, а также лук и помидоры. Добавляем соль, перец, итальянские травы и тушим на сковороде. Когда баклажаны запеклись - убираем розмарин и добавляем в них начинку со сковороды. Поверх нее выкладываем влажную моцареллу, предварительно порезанную на кусочки. Посыпаем панировочными сухарями, смешанным с оливковым маслом, а затем - тертым пармезаном. Ставим в духовку - и буквально через несколько минут блюдо будет готово.

2. «Ребрышки барбекю»

Ребрышки барбекю готовятся очень легко, но при этом по праву могут стать полноценным праздничным блюдом. Для маринада потребуются соль, приправа для мяса и птицы, готовый соус барбекю. По желанию для сладости можно добавить меда. Готовую смесь втираем в ребрышки, оборачиваем в фольгу и ставим в духовку, разогретую до 160 градусов, на три часа.

«Индейка под ореховым соусом чили с тыквенным пюре» от Аниты Цой

Для блюда нам понадобятся: картофель - 200 г, тыква - 200 г, грудка индейки - 400 г, соус чили - 100 мл, васаби - 1 ч.л., грецкий орех - 50 г, соль, перец - по вкусу.

Подготавливаем овощи: чистим и моем картофель и тыкву. После этого нарезаем их кубиками среднего размера и кладем в кастрюлю. Заливаем овощи водой, чтобы она их покрыла. После закипания солим и варим на среднем огне примерно 18-20 минут. В отдельной миске измельчаем орехи и смешиваем их с соусом чили до получения однородной массы. Грудку индейки моем и обжариваем на сковороде с небольшим количеством оливкового масла (лучше всего - обжарить грудку на гриле или сковороде-гриль). После этого равномерно выкладываем на индейку ореховый чили соус, снимаем с огня, накрываем крышкой и даем постоять 5 минут. После того как овощи отварились, сливаем воду, но не всю - оставив в кастрюле 1/4 ее часть. При помощи толкушки для пюре или погружного блендера превращаем содержимое кастрюли в однородную массу, добавив ложечку васаби. Подаем блюдо, выложив на тарелку пюре вместе с грудкой.

Салат из авокадо с маслинами и кукурузой «Воздушный» от Виктории Бони

Ингредиенты: Замороженная кукуруза - 250 г. Маслины (без косточек) - 75 г. Болгарский перец - 1 шт. Луковица - 1 шт. Два зубчика чеснока. Оливковое масло - 2-3 ст. л. Сок 1 лимона или 3 столовые ложки винного уксуса. Черный перец - 0,5 ч.л. Авокадо - 2 шт.

Кукурузу нужно разморозить. Маслины нарезать поперек. Мелко нарезать перец и луковицу и измельчить чеснок. Кукурузу, сладкий перец, маслины и лук перемешать в большой миске. Чеснок, лимонный сок, соль, оливковое масло, перец перемешать в другой миске. Получившимся соусом залить салат и хорошенько перемешать. Накрыть его крышкой и поставить на восемь часов в холодильник. Авокадо добавить непосредственно перед подачей на стол, предварительно очистив и нарезав.

«Королевская утка с апельсинами и яблоками» от Алины Делисс

Ингредиенты:

Утка.

2 апельсина. 4-5 кислых яблок. 1 чайная ложка соли. 1 чайная ложка асафетиды. 1 чайная ложка молотой паприки. 1 чайная ложка белого перца. 1/2 чайной ложки черного перца. 1 чайная ложка кориандра. 1 чайная ложка зиры.

2 столовые ложки меда.

Выпотрошенную утку нужно промыть под холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. Отрезаем верхнюю часть крылышек и гузку, удаляем остатки перьев с помощью пинцета. Моем хорошенько фрукты.

Для маринада нам понадобится сок 1 апельсина, мед и все специи. Целые семена специй измельчите с помощью скалки или в ступке. Смешайте все ингредиенты для маринада, вотрите его в утку со всех сторон (внутри и снаружи). Оставьте утку мариноваться минимум на 2-3 часа, а лучше - на ночь. Во время маринования утку следует перевернуть несколько раз. Яблоки нарежьте на четыре части, удалите сердцевину и семена. Апельсины нарежьте ломтиками и удалите косточки.

Утку нафаршируйте фруктами, зашейте кулинарной нитью или закрепите кожу зубочистками. Поместите птицу в рукав, закрепите его концы, положите в форму для запекания. Поставьте запекаться в разогретую до 180°C духовку на 2 часа. Птицу переверните через 1 час запекания, не разрезая рукав.

За 15 минут до готовности разрежьте аккуратно рукав, чтобы утка получилась с румяной корочкой. Немного остудите готовую утку, достаньте из нее запеченные фрукты. Подавайте готовое блюдо к новогоднему столу.

Два рецепта от Александра Бельковича

«Рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри»

Ингредиенты:

Судак - 1,5 кг. Картофель - 780 г. Апельсины - 2 шт. Лимоны - 3 шт. Растительное масло - 80 мл. Розмарин - 2 г. Карри - 10 г. Сахар - 15 г. Перец. Соль.

У лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной. В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки (это делается для того, чтобы выделился лишний сок и кожура стала мягче). Противень посыпаем двумя щепотками сахара, и, чередуя, выкладываем по всей поверхности противня обжаренные апельсины и лимоны. Цитрусовые на противне посыпать сверху 3 щепотками сахара (он нужен для того, чтобы апельсины и лимон закарамелизировались и стали слаще). Заранее выпотрошенного судака нужно посолить 5 щепотками, поперчить по вкусу, посыпать розмарином - снаружи со всех сторон и внутри. Полить его 20 мл растительного масла и обмазать от головы к хвосту (все манипуляции с рыбой лучше делать по направлению от головы к хвосту, чтобы не пораниться). Кладем рыбу на цитрусовую подушку на противень, спинным плавником вверх. Картофель нужно заранее вымыть и высушить, нарезать тонкими кружочками. Если у картофеля твердая шкурка, его стоит также почистить. В картофель насыпать карри, посолить двумя щепотками, налить 40 мл растительного масла и перемешать руками. Выложить на второй противень картофель внахлест. Далее - отправить оба противня в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. У готового судака оторвать спинной плавник, сделать надрез в середине спины от головы к хвосту и с помощью ложки отделить филе от костей. На тарелку переложить картофель, запеченные кружочки апельсина и лимона и кусочек рыбы.

«Вафельный торт с мороженым»

Ингредиенты:

Тесто: Сливочное масло - 300 г Яйца - 6 шт. Мука пшеничная - 195 г Теплая вода - 180 мл Какао - 100 г Сахар - 300 г Ванильный сахар - 1 ч. ложка Разрыхлитель - 1 ч. ложка Соль - 1 ч. ложка

Начинка: Пломбир мороженое - 500 г Клубничное мороженое - 500 г Шоколадное мороженое - 500 г Белый шоколад - 50 г Тёмный шоколад - 50 г Вишневое варенье - 2 ст. ложки

Украшение: Декоративная посыпка - 20 г

Приготовление:

Вырезать из пергамента 3 квадрата по размеру дна круглых форм. В каждую форму положить по 450 г мороженого (пломбир, клубничное и шоколадное) и равномерно распределить с помощью ложки по поверхности пергамента. Прикрыть мороженое в формах сверху пергаментной бумагой и отправить в морозилку. В три отдельные миски положить по 1 шарику (50 г) каждого мороженого. В большую миску разбить яйца, всыпать ванильный сахар и взбивать блендером около 2 минут. Всыпать в яйца сахар и взбивать в течение 2-3 минут. Муку смешать с какао в отдельной миске. Добавить к яйцам с сахаром разрыхлитель, соль и постепенно всыпать муку с какао, одновременно замешивая блендером до однородной консистенции. В конце добавить в тесто воды и перемешать. Положить в тесто сливочное масло и как следует вмешать блендером до однородной консистенции. В разогретую вафельницу налить половник теста и выпекать 4 минуты. Затем переложить на решетку вафлю, не разрывая, чтобы были целостные коржи. То же самое проделать для 3 коржей-вафель. В миску с растаявшим пломбиром натереть в мелкую терку белый шоколад и размешать. В миску с растаявшим шоколадным мороженым натереть в мелкую терку темный шоколад и размешать. В миску с растаявшим клубничным мороженым добавить варенье и размешать.

Собираем торт: на большую тарелку положить вафлю, на вафлю положить корж из шоколадного мороженого и сверху смазать растаявшим шоколадным мороженым с шоколадом. Сверху положить второй корж-вафлю, затем корж из клубничного мороженого и сверху смазать растаявшим клубничным мороженым с вареньем. Сверху положить третий корж-вафлю, затем корж из пломбира и сверху смазать растаявшим пломбиром с шоколадом. Сверху положить финальный корж-вафлю и посыпать сверху декоративной посыпкой. Торт нужно разрезать на 10 частей и разложить на тарелки.