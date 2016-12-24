Тише, мыши, - Бык на крыше!

Звезды, родившиеся под этим знаком, делятся прогнозами, планами и воспоминаниями

2021 год по китайскому календарю пройдет под знаком Белого металлического Быка. Он наступит по восточному календарю 12 февраля. Еще древними подмечено: люди, рожденные в год этого животного, - упорные и трудолюбивые, хотя порой бывают упрямы и горячи. Успеха они добиваются, прикладывая к таланту свое усердием, для них важны и семья, и работа. Под этим знаком родились Алла Пугачева и Наташа Королева, Сергей Шнуров и Борис Грачевский, Арина Шарапова и Анастасия Задорожная, Роман Курцын и Никита Джигурда, Дмитрий Колдун и Данила Козловский, Митя Фомин и Николай Валуев, и многие другие российские знаменитости.

Дмитрий Колдун: «Побольше бы терпения!»

- Год Быка для меня наступит уже в третий раз, так как он бывает каждые 12 лет, - говорит Дмитрий Колдун. - В детстве у мамы уже узнавал, какие особенности характера присущи людям, родившимся под этим знаком. Не могу сказать, что все совпадает, но что-то общее есть. Правда, есть какие-то характеристики, которые мне бы хотелось, чтобы присутствовали во мне в меньшей степени.

- Например?

- У Быка есть особенность: он порой бурно реагирует на какие-то внешние раздражители, а мне бы не хотелось отвечать недоброжелателям, особенно в наше неспокойное время, когда многие пытаются вывести тебя из равновесия. Бык в этом плане уязвим. Хотелось бы иметь больше терпения, больше походить на какого-то спокойного хищника, чем на раздраженного быка.

- Гороскопы читаете?

- Моя мама Татьяна Борисовна увлекается астрологией, посещает соответствующие курсы и сейчас уже сама помогает людям разбираться в астрологических прогнозах. Поначалу, поскольку у меня техническое образование, я к этому относился скептически. Но сейчас прислушиваюсь к ее советам, стараюсь внимательнее относиться к каким-то вещам. Во всяком случае, от меня ничего не убудет, а где-то, возможно, и поможет.

- Помните самый яркий Новый год?

- Мой самый яркий Новый год, который мне бы хотелось еще раз пережить, никак не связан с работой. Это было тогда, когда мы всей большой семьей встречали Новый год за городом, у бабушки в доме - мне тогда было лет шесть или семь. Вечером мы играли в хоккей деревянными клюшками, а утром я просыпался - и под елкой всегда были подарки. Это был самый счастливый Новый год! Теперь я сам уже отец и стараюсь сделать этот праздник запоминающимся для своих детей. Они пишут письма Деду Морозу и тоже ждут подарки.

Арина Шарапова: «Быки приносят в мир добро!»

- Арина, с какими чувствами встречаете наступающий год и чего от него ждете?

- Я думаю, что раз наступающий год - это год Быка, то это точно мой год, и всех Быков этого мира. Это значит, что мы объединимся и большим стадом пойдем против всего плохого в этом мире. Быки - это такие позитивные ребята! Сейчас, перед Новым годом, возникает ощущение, что все будет хорошо, а все плохое очень скоро уйдет. Быки приносят в мир добро, и они всегда - за справедливость.

- Гороскопы, астрология присутствуют в вашей жизни?

- Иногда гороскопы использую во время интервью - определяю характеристики людей. Например, если я не знаю человека, который приходит на интервью, раньше не была с ним знакома - то я иногда во время подготовки заглядываю в гороскоп по его знаку зодиака, чтобы понять, что за образ, что за человек, и примерно понимаю, о ком идет речь. Раз гороскопы существуют уже тысячи лет - значит, что-то есть в этом. Конечно, не все совпадает - есть такие эксклюзивные люди…

- Помните самый яркий Новый год?

- Мы праздновали Новый год с моими друзьями в Подмосковье - и вдруг поняли, что надо поздравить каких-нибудь хороших людей. И недалеко от нас было отделение полиции. Мы собрали подарки: корзину с ягодами, фруктами и вкусностями - и пошли туда. Они были в шоке, потому что среди нас было много известных людей. И это было очень ярко!

Митя Фомин: «Предпочитаю действовать!»

- Митя, вы верите в гороскопы, в астрологию?

- Отчасти я верю в астрологию, но полагаться на нее на 100 процентов, а тем более безоглядно, никому бы не рекомендовал. Тем более что никто не может проверить. Я предпочитаю верить в собственные силы и планы - и действовать!

- А знаете ли, что будущий год - это ваш год, год Быка?

- Я родился в январе. И хотя по китайскому календарю считается, что в этот момент год Быка еще не закончился, а следующий за ним год Тигра не начался, по описаниям у меня больше общих черт с тигром. Пишут, что это часто эксцентричные, оптимистичные люди, склонные быстро добиваться поставленных целей. Им подходят творческие профессии, они эмоциональны. Отчасти я с этим согласен. С другой стороны - так сказать можно про кого угодно…

- Как планируете отмечать Новый год?

- Надеюсь, как и предыдущие 20 с лишним лет, - в хорошей развеселой компании. Как это и должен делать артист - на сцене. Правда, в этом году не могу пригласить всех и каждого на концерт, так как, ввиду всем известных обстоятельств, это будет частная вечеринка.

- Есть ли самое яркое воспоминание о праздновании Нового года?

- Например, из детства: 1985 год, тоже год Быка. Мы со старшей сестрой Светой в Новосибирске вырезали из коробки из-под болгарской обуви картонного быка, разрисовали гуашью и поставили его под елку. Отец каждый год приносил елку с мороза, ее ставили в пятилитровую банку из-под маринованных огурцов, все это - на перевернутую табуретку, обвязывали бечевкой, чтобы держалась, обкладывали ватой, наряжали елочными игрушками, которые живы до сих пор, включали гирлянду и ставили под елку подарки. Доставали праздничную клеенчатую скатерть, на которой были нелепые узоры какой-то репродукции. А мама готовила праздничный стол - курица, салаты, обязательно торт «Наполеон». И, конечно, новогодний «Огонек» по телевизору...

Наташа Королева: «Возьму Быка за рога!»

- Наташа, с каким настроением встречаете Новый год?

- Для меня 2020 год был очень сложным: столько всего на нашу семью «вывалилось»! Да и у многих во всем мире дела складывались не самым лучшим образом. Так что я точно провожу 2020-й с большим наслаждением. И надеюсь на то, что 2021 год принесет нам всем большие удачи и точно станет лучше. Что касается меня лично - поскольку это действительно мой год, год Быка, то я точно возьму Быка за рога! Я уверена, что в мой личный год у меня будут и позитив, и удача - чего и всем другим тоже желаю.

- Как планируете провести праздники?

- Новый год я планирую встречать дома среди моих близких и друзей. Мне в этот праздник главное - чтобы был снег, мороз, так что встречаем 2021 год без поездок в теплые страны. Во дворе нашего загородного дома нарядим елку, будим водить хороводы вокруг нее и петь песни. И постараюсь отвлечься от всего того, что про нашу семью пишут в интернете. Мы прошли серьезные испытания, и мы все вместе!

Борис Грачевский: «Мы всё переживем и выздоровеем!»

- Борис Юрьевич, чего хорошего ждете от грядущего года?

- Я начну со своей фразы, которую придумал уже давно - но со временем она не меняется и всегда актуальна, всегда в кассу и по делу: «Мы будем жить лучше, потому что у нас просто нет другого выхода!» Я абсолютно уверен, что 2021 год будет лучше. Сколько веревочке по имени «пандемия» ни виться, а конец все равно будет. Обязательно! Мы все переболеем и выздоровеем - что я уже и сделал! (Смеется.) У меня на новый год - огромное количество планов, которым не суждено было состояться в уходящем году. Но сейчас уже все решаем и двигаем в обязательной надежде, что все будет обязательно. Мой главный девиз: ходить по солнечной стороне жизни. И открою вам секрет: не важно, какой год наступает - Быка или Петуха, Собаки или Свиньи. Самое главное - что человек сам кузнец своего счастья. Все зависит от нас самих, мы - властители своих судеб. Несмотря на все сложности этого года, он был для меня очень важным. У меня родился сын, которого мы искренне любим. Он каждый день нас радует своими маленькими достижениями, он уже скоро сидеть будет и улыбается так, что ты чувствуешь себя абсолютно счастливым человеком на свете! Это и есть самое великое чудо! Так что для меня впереди - только счастливое будущее!

- А вы помните свой самый яркий Новый год?

- Я так давно живу, что все свои необычные встречи Нового года уже не помню! (Смеется.) Помню, как однажды в первый раз я в Новый год оказался в Таиланде - и был потрясен! Потому что привык встречать этот праздник, когда мороз, снежок, Дед Мороз, ёлки… А там - солнце, жара, пальмы, какие-то танцы в интересных костюмах!.. Так что было разное… Любил в детстве на зимних каникулах кататься на лыжах. Недавно про меня снимали передачу, и я привел съемочную группу на горку, с которой всегда съезжал на лыжах школьником. И знаете, какая у меня первая мысль была? «Мама родная! И я отсюда спускался?! Это же ужас, как высоко и страшно!» А ведь съезжал на каких-то чудовищных лыжах - какие там спортивные! А тогда было хоть бы что: и падал, и проваливался в сугробы, снимал носки, сушился...

- Хотелось бы от вас услышать пожелание для всех на будущий год: от Быка - Бориса Грачевского.

- Я всегда всем предлагаю искать солнце в любой ситуации - и, самое главное, солнце в душе! А раз оно есть - то есть хорошее настроение. А если есть оно - то мы переживем всё и точно будем жить лучше!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из личных архивов артистов