Иностранного студента обворовали приглашенные барышни

Красота в кредит
Расскажет ли в суде бывшая саранская телеведущая Анна Зимина, куда она дела деньги кредиторов?
В дежурную часть отдела полиции Саранска на прошлой неделе пришел студент-иностранец, проходящий обучение в одном из вузов республики.
Молодой человек заявил, что после ухода приглашенных в гости местных девушек у него пропали 15 000 рублей.
Как установили полицейские, накануне этого разорительного инцидента 21-летний студент познакомился с двумя девушками и пригласил их к себе на съемную квартиру. Перед этим компания зашла в магазин, где кавалер накупил все требуемое для застолья. Уже в квартире хлебосольного ухажера одна из девушек (20-летняя местная жительница без определенных занятий) тайком залезла в куртку парня и вытащила из кармана все деньги. Правда, как выяснилось позже, девушка взяла не 15 тысяч, а только 3 550 рублей. Остальные недостающие средства студент сам потратил в магазине. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Расскажет ли в суде бывшая саранская телеведущая Анна Зимина, куда она дела деньги кредиторов?
Врио Главы Мордовии Артём Здунов поставил задачу восстановить работоспособность всех существующих комплексов до 21 января 2021 года
В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район
На сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона
В МГУ имени Н.П. Огарёва Артём Здунов ознакомился с инновационными проектами и провел встречу с молодыми учеными и студентами
Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание с региональными министрами
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы