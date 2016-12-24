Иностранного студента обворовали приглашенные барышни

В дежурную часть отдела полиции Саранска на прошлой неделе пришел студент-иностранец, проходящий обучение в одном из вузов республики.

Молодой человек заявил, что после ухода приглашенных в гости местных девушек у него пропали 15 000 рублей.

Как установили полицейские, накануне этого разорительного инцидента 21-летний студент познакомился с двумя девушками и пригласил их к себе на съемную квартиру. Перед этим компания зашла в магазин, где кавалер накупил все требуемое для застолья. Уже в квартире хлебосольного ухажера одна из девушек (20-летняя местная жительница без определенных занятий) тайком залезла в куртку парня и вытащила из кармана все деньги. Правда, как выяснилось позже, девушка взяла не 15 тысяч, а только 3 550 рублей. Остальные недостающие средства студент сам потратил в магазине. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража».