Саранская полиция предупреждает горожан о новом виде мошенничества

Сразу в нескольких регионах страны зарегистрирован рост мошенничеств, совершенных под предлогом дезинфекции квартир.

Так, злоумышленники проходят в жилище и предлагают обработать вентиляцию. После этого они озвучивают стоимость услуг, которая может составлять несколько десятков тысяч рублей.

Полицейские рекомендуют гражданам провести профилактическую беседу со своими пожилыми родственниками и детьми, которые могут оставаться дома одни в то время, когда взрослые находятся на работе.

В случае если к вам в квартиру пришли незнакомые люди с требованиями и предложениями о проведении дезинфекции, а также проверки газового или электрооборудования, водяных счетчиков, необходимо связаться с организацией, представителями которой называют себя неизвестные, и уточнить, ведутся ли по вашему адресу в настоящий момент какие-либо работы.

Стоит отметить, что санитарная обработка проводится только в местах общего пользования. Информацию об этом можно узнать по телефону управляющей компании, обслуживающей дом, поквартирные обходы граждан не ведутся.