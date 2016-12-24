Саранская полиция предупреждает горожан о новом виде мошенничества

«Обеспечить четкую работу первичного звена»
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии
Сразу в нескольких регионах страны зарегистрирован рост мошенничеств, совершенных под предлогом дезинфекции квартир.
Так, злоумышленники проходят в жилище и предлагают обработать вентиляцию. После этого они озвучивают стоимость услуг, которая может составлять несколько десятков тысяч рублей.
Полицейские рекомендуют гражданам провести профилактическую беседу со своими пожилыми родственниками и детьми, которые могут оставаться дома одни в то время, когда взрослые находятся на работе.
В случае если к вам в квартиру пришли незнакомые люди с требованиями и предложениями о проведении дезинфекции, а также проверки газового или электрооборудования, водяных счетчиков, необходимо связаться с организацией, представителями которой называют себя неизвестные, и уточнить, ведутся ли по вашему адресу в настоящий момент какие-либо работы.
Стоит отметить, что санитарная обработка проводится только в местах общего пользования. Информацию об этом можно узнать по телефону управляющей компании, обслуживающей дом, поквартирные обходы граждан не ведутся.
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии
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