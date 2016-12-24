Украла 500 тысяч со счетов клиентов

Украла 500 тысяч со счетов клиентовРепортер
В Саранске суд вынес приговор менеджеру банка - 36-летней Наталье Тарасовой, признанной виновной в хищении средств со счетов клиентов финансовой организации.
Наталья Тарасова занимала должность старшего менеджера-операциониста одного из банков в Мордовии. Как установили следователи, с декабря 2019 года по апрель 2020-го она совершила хищения денежных средств, принадлежащих клиентам финансового учреждения, на общую сумму свыше 500 тысяч.
Так, в конце прошлого года путем составления фиктивного расходного кассового ордера на выдачу денежных средств дамочка похитила 350 тысяч рублей с банковского счета 54-летней жительницы Саранска.
Уже весной этого года Наталья Тарасова совершила кражу 172 тысяч рублей. Деньги были похищены со счета 49-летней клиентки путем перевода на банковскую карту, оформленную на знакомую обвиняемой. Аналогичным образом менеджер банка попыталась похитить еще 100 тысяч рублей, принадлежащих саранской пенсионерке, однако в этом случае финансовую операцию провести не удалось.
Преступные действия банковского работника были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. Свою вину она не отрицала.
По приговору суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
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