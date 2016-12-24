Обманутый платит дважды

В Чамзинке мошенники смогли дважды обвести вокруг пальца местного жителя, вытянув у него около 3 миллионов рублей. Полицейские сейчас расследуют уголовное дело по 2 эпизодам, где пострадавшим выступает 65-летний мужчина.

Как пояснил сотрудникам полиции пострадавший, летом этого года он зарегистрировался на одном из сайтов в интернете, где предлагались услуги по проведению торгов на электронном валютном рынке. На протяжении нескольких месяцев житель Мордовии вносил денежные средства на счет и совершал прибыльные сделки. В ноябре удачливый валютный спекулянт сообщил представителям интернет-площадки о своем желании вывести заработанные деньги. После этого администраторы сайта просто перестали выходить с ним на связь и отвечать на сообщения. Таким образом мужчина лишился около полутора миллионов рублей.

Практически в это же время ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что в эти минуты мошенники пытаются оформить на него кредит на 500 тысяч рублей. Незнакомец посоветовал незамедлительно внести эту сумму на так называемый безопасный счет, чтобы предотвратить процедуру. Мужчина отправился в банкомат и перечислил по продиктованным реквизитам 450 тысяч. После этого звонивший вновь связался с доверчивым клиентом и заявил, что перечисленной суммы недостаточно. При этом в качестве решения он посоветовал взять кредит в банке.

Бедолага отправился в финансовое учреждение и под залог автомобиля оформил заем на 1 миллион рублей, которые также внес на указанный счет. Только спустя некоторое время наш земляк осознал, что стал жертвой мошенников, и пошел в полицию. Общая сумма похищенных у него денег составила катастрофичные 2 миллиона 950 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений.