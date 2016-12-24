Секс только по телефону

На прошлой неделе в дежурную часть полиции в Саранске обратился 54-летний руководитель местной фирмы.

Он рассказал полицейским, что его потянуло на плотские развлечения, организовать которые в лучшем виде сулило найденное в интернете объявление. Сладострастник связался по указанному номеру с девушкой, обещавшей выполнить сексуальные запросы клиента при одном условии - перед встречей необходимо перечислить предоплату.

Руководитель фирмы перевел незнакомке сразу 43 тысячи рублей, включавшие все возможные «комиссионные», плату за «бронь» и т.п. Но и этого оказалось недостаточно. Через некоторое время барышня попросила перечислить еще несколько тысяч - якобы в качестве страховки здоровья. В этот момент мужчина понял, что связался с какими-то мошенниками, и потребовал вернуть уже перечисленные деньги. Тогда девушка просто прекратила общение и заблокировала все попытки с ней связаться. После этого житель Саранска незамедлительно обратился в органы внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».