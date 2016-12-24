Штраф за взятки

Начальник материально-технического обеспечения Саранского механического завода 40-летний Сергей Костюнькин по уголовному делу о взятках отделался крупным штрафом. Обвинение запрашивало для него 8 лет строгого режима со штрафом в 10,5 миллиона рублей. Суд решил, что 3 миллиона рублей штрафа будет достаточным наказанием, и на 3 года лишил Костюнькина права занимать определенные должности.

Очередной коррупционный очаг «откатного промысла» был вскрыт в республике в феврале этого года. По подозрению в получении взяток тогда были задержаны руководящие сотрудники Саранского механического завода - заместитель директора Владимир Зубрилов и начальник материально-технического обеспечения Сергей Костюнькин. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно со следователями СКР по РМ, сотрудниками регионального УФСБ и военной прокуратуры Пензенского гарнизона при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Оперативники установили, что подозреваемые при исполнении государственных контрактов в 2015-2016 годах систематически получали незаконное денежное вознаграждение от руководителей коммерческих структур за продвижение их интересов. Так называемые откаты предназначались за заключение договоров поставок оборудования, необходимого для исполнения контрактов, включающих и гособоронзаказ.

Заместитель директора Владимир Зубрилов и начальник материально-технического обеспечения Сергей Костюнькин входили в состав комиссии предприятия по определению поставщиков завода, а значит, вполне могли влиять на выбор подрядчиков. Как утверждает следствие, этими возможностями они активно пользовались - в виде откатов на их счета от коммерсантов поступали сотни тысяч рублей. Размер «благодарности» работникам завода составлял от 4 до 12 процентов от суммы заказа. Костюнькину платили предприятия из Нижнего Новгорода и Саратова, при этом взятки переводились фактически в открытую - перечислялись на банковскую карту. Всего, по данным следствия, начальник материально-технического обеспечения завода получил откатов на 750 тысяч рублей.



