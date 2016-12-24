Ненасытная «Семья»

Число пострадавших вкладчиков потребительского кооператива растет как на дрожжах

Следователями МВД по РМ продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Семья» 32-летней Людмилы Шмельковой. Она подозревается в совершении мошенничества, в результате которого больше ста вкладчиков остались или рисковали остаться без своих сбережений.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, рузаевский кредитный кооператив начал свою деятельность в июле 2017 года в арендованном помещении в центре города железнодорожников. 32-летняя руководитель Людмила Шмелькова, действуя от имени кооператива, заключала с гражданами договоры процентного займа денежных средств, якобы гарантирующие высокую доходность с минимальным риском. Проценты по вложениям обещались просто фантастические - более 58% годовых.

По информации правоохранителей, полученные от граждан денежные средства женщина просто присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению, тем самым причинив вкладчикам материальный ущерб в крупном и особо крупном размерах. Сумма «зависших» средств у клиентов кооператива на начальном этапе расследования составляла порядка 30 миллионов рублей. Но летом этого года речь шла всего о двух десятках пострадавших. Сейчас же их насчитывается уже 113 (!) человек. Окончательное число обманутых вкладчиков и сумму потерь еще предстоит установить, поэтому полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от действий подозреваемой, позвонить по телефонам: 29-82-86 или 102.

Деньги в «Семью» несли и простые работяги, и люди с определенным положением. Например, одна из работниц «Рузхиммаша» утверждает, что вложила в «Семью» 1 миллион 240 тысяч рублей. Руководитель центра культуры одного из сел района польстилась на финансовые посулы с куда большей суммой - доверила кооперативу 2 миллиона 460 тысяч рублей. Немногим меньше денег вложила сюда жительница Красного Сельца, рассчитывая за пару лет удвоить свои накопления.

Оперативники изъяли во время обыска договоры по вкладам, договоры процентного займа, расписки о получении денежных средств и банковские карты. На летних слушаниях в суде следователь просил отправить Людмилу Шмелькову под домашний арест, но суд счел эту меру слишком строгой и отказал тогда в ходатайстве.