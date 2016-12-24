«Ласточка» свяжет Саранск с Пензой и Самарой

28 декабря в Саранске состоялась встреча Врио Главы Мордовии Артёма Здунова и начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева. Обсуждалась реализация комплексного плана транспортного обслуживания населения в Мордовии на среднюю и долгосрочную перспективы, в том числе по пригородным пассажирским перевозкам. Одним из вопросов встречи стала возможность повышения уровня комфорта межрегиональных перевозок на маршрутах Саранск-Самара, Саранск-Пенза с запуском на них поезда «Ласточка». Было отмечено, что подавляющее большинство маршрутов Куйбышевской магистрали проходит через узловую станцию Рузаевка, что, безусловно, значительно повышает туристическую привлекательность региона.

Обсуждались и вопросы реализации совместных мероприятий по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона – в частности, на железнодорожных переездах. Кроме того, речь шла об участии Куйбышевской магистрали в социально-экономической жизни региона и взаимодействии по реализации крупных инфраструктурных проектов ОАО «РЖД» в республике.

В завершение встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере инновационной деятельности между Республикой Мордовия и ОАО «РЖД».