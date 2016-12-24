Врачи и манекены

Артём Здунов посетил аккредитационно-симуляционный центр, работающий на базе Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва

Во вторник, 22 декабря, временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов посетил ряд объектов МГУ им. Н.П. Огарёва. Ключевым пунктом в рабочей программе руководителя республики стал региональный аккредитационно-симуляционный центр, открытый три года назад на базе Медицинского института. Ежегодно здесь проходят обучение сотни студентов, повышают свою квалификацию врачи интернатуры, ординатуры, практикующие специалисты. С помощью современных симуляционных технологий будущие доктора приобретают практические навыки, оттачивая свое врачебное мастерство на специальных роботах-манекенах. Только после прохождения «практики» и получения обязательного документа, без которого диплом не дает права трудоустройства в медучреждение, аккредитованный доктор может уже приступать к лечению пациентов.

Здесь же организована переподготовка медицинских работников из районов республики. Кроме того, возможности центра используются для проведения научных исследований, постдипломной подготовки врачей.

Артём Здунов в сопровождении ректора МГУ им. Н.П. Огарёва Сергея Вдовина и директора Медицинского института Ларисы Балыковой детально ознакомился с возможностями центра, увидел, как студенты на специальных обучающих роботах отрабатывают практические навыки проведения важнейших медицинских манипуляций. В ходе осмотра лидер региона подчеркнул значимость пополнения ресурсной базы Центра самыми современными тренажерами и оборудованием, в том числе использования для этого лучших отечественных образцов. Кроме того, Артём Здунов ориентировал руководство Центра на больший охват по повышению квалификации медицинских работников.

Также Артём Здунов посетил факультет биотехнологии и биологии, где осмотрел научно-исследовательские лаборатории. Руководитель республики интересовался тем, как инновационые разработки мордовских биотехнологов внедряются в производство, есть ли спрос на них, отметил важность укрепления сотрудничества с предприятиями Мордовии, в том числе агропромышленного комплекса. «Разработки, созданные на площадках вуза, не должны пылиться в лабораториях. Если они действительно эффективны, то должны более активно внедряться в реальное производство», - подчеркнул Артём Здунов.