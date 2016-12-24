«САРАНСК - НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА МОРДОВИИ!»

25 декабря - 10 января

10.00-21.00. Массовые катания «Серебряные коньки»

10.00-20.00 Катки на территории общеобразовательных школ

10.00-17.00 Катание на лыжах «Зимние старты» (прокат)

25 декабря 2020 года

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

16.30-18.00 «Открытие Главной елки»

Праздник

- Новогодние веселые старты;

- Игровая программа «Новогодние забавы»;

- Встреча Деда Мороза и Снегурочки.

МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА

11.00 Новогодний флешмоб «Наряди свою елочку»

Праздник «Открытие елки»

- 18.00 Площадь (пересечение ул. М.Расковой и ул.Ульянова)

- 18.00 Площадь по ул. Гожувской

- 18.00 Площадь по ул. Коваленко

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ул. КОВАЛЕНКО

- Новогодний проект «Веселый паровозик»;

- Катание на лошадях и пони;

- Аттракцион «Электросани»;

- Аттракцион «Тюбинг-кросс».

ул. ГОЖУВСКАЯ, ул. М. РАСКОВОЙ

- Катание на лошадях и пони.

Книжная резиденция Деда Мороза

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

26-30 декабря, 2-10 января

15.00-19.00 Новогодняя открытка «В Новый год!».

31 декабря

15.00. Марафон спортивных игр. 16.00-23.00. «Новый год в новогоднем Саранске» - гала-концерт мастеров искусств РМ.

18.00. Новогоднее поздравление врио Главы РМ А.А. Здунова

Площадь по ул. М. Расковой, ул. Гожувская, ул. Коваленко

26-31 декабря, 2-4, 6-10 января

17.00-19.00. Новогодняя открытка «Здоровья, мира и добра!» и игры на свежем воздухе.

Национальная библиотека имени А.С. Пушкина

С 14 декабря 2020 г. по 14 января 2021 года

Праздничная тематическая фотозона

«Мастерская новогодних поделок» (офлайн-мастер-классы):

25 декабря в 15.00 - мастер-класс по изготовлению новогоднего подсвечника;

27 декабря в 11.00 - мастер-класс по изготовлению игрушки «Символ года»;

4, 5 января 2021 г. в 11.00 - мастер-класс по изготовлению рождественского венка;

6 января в 11.00 - мастер-класс по изготовлению рождественской открытки.

Мордовская республиканская детская библиотека

Праздничная фотозона

25-31 декабря

11.00-18.00 «Новогоднее отделение библиопочты». Письма Деду Морозу

30 декабря.

11.00. «Здравствуй, Новый год!» - интерактивная новогодняя программа.

15.00 Танцевальный флешмоб сказочных персонажей «Мы повесим шарики».

Мордовский государственный национальный драматический театр

Новогоднее театрализованное путешествие в резиденцию Якшам Атя

25 декабря, 18.00-19.00

26 декабря, 10.00-19.00

27-29 декабря, 18.00-19.00

31 декабря, 10.00-17.00

3 января, 14.00-17.00

4 января, 13.00-16.00

5 января, 16.00-17.00

6 января, 13.00-16.00

Во время путешествия вас ждет:

- Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведражсь;

- Праздничные локации для незабываемых фотовпечатлений;

- Памятное фото с Дедушкой Морозом на светящемся троне;

- Возможность загадать заветное желание у волшебного дерева

Государственный русский драматический театр Республики Мордовия

«Добро пожаловать в сказку!». Мини-экскурсии по Музею волшебных вещей в резиденции Деда Мороза, новогодние фотозоны

27, 31 декабря, 11.30-12.00;

2 января, 12.30-13.00, 14.30-15.00;

3 января, 11.30-12.00, 14.30-15.00;

4-5 января, 15.30-16.00;

8-10, 17 января, 11.30-12.00

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

25-31 декабря

14.00-17.00 «Новогодний сюрприз». Новогодние тематические фотозоны

25 декабря - 10 января

«Образ зимы и зимних забав в русской живописи». Тематическое интерактивное занятие, посвященное русской зиме.

25-31 декабря

11.00, 16.00. Мастер-классы «Открытка Деду Морозу», «Корона для принцессы», «Волшебная палочка», «Золотой ангел», «Морозные узоры».

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина

«Роштувань куд» («Рождественский дом»)

Интерактивная национальная программа

25-30 декабря 2020 г., 3-5 января 2021 г.

Фотосессия в Новогодних исторических фотозонах:

«Рождество в мордовской деревне», «Рождество XIX века в дворянской усадьбе», «Советский Новый год»,

«Утренник в Детском саду».

«С Новым годом! Од киза мархта! Од ие марто! Яна ел белэн!»

Трансляция видеопоздравления (поздравление с Новым годом на русском, мордовских и татарском языках)

12.00-14.00. «Елочка желаний». Почта Деда Мороза.

10.00-17.00. «Од кизонь тиематне» («Новогодние поделки»)

Интерактивная программа по экспозиции музея: мордовские игры, старинные гадания, колядки, мастер-класс и интересные факты из жизни мордовских крестьян.

«Мастерская Деда Мороза»: «Семейная новогодняя гирлянда», «Символ года. Игрушка на ёлку», «Новогодняя аппликация для самых маленьких». Серия мастер-классов.

Централизованная городская библиотечная система для взрослых

25 декабря - 30 декабря

11.00-16.00. «В Новый год - с новой книгой» - выставка-презентация книжных новинок.

29 декабря

13.00 «Зимняя сказка»

Театрализованное представление с литературными героями.

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина

26 декабря. 15.00-17.00. Открытие Резиденции Деда Мороза.

27-30 декабря, 2-10 января

17.00-19.00. Резиденция Деда Мороза.

Дворец культуры г.о. Саранск

25-30 декабря, 2-10 января

15.00-17.00. Резиденция Деда Мороза

29 декабря

17.30. «Когда приходит Новый год». Фольклорно-обрядовая программа с участием Народного фольклорного ансамбля «Мерема»

30 декабря

15.00. «Рождественский подарок». Мастер-класс с участием мастеров декоративно-прикладного творчества г.о. Саранск по изготовлению рождественских подарков.

Дом культуры «Луч»

Дом культуры «Заречье»

25-30 декабря, 2-10 января

15.00-17.00. Резиденция Деда Мороза

С 31 декабря 2020 года

по 10 января 2021 года

Новогодние музыкальные поздравления и игры на свежем воздухе «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

- Советская площадь;

- Площадь по ул. Коваленко;

- Площадь по ул. Гожувской;

- Площадь на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова.

«Мордовия-Арена»

деревянный дом

25-31 декабря, 1-10 января

16.00-19.00. Резиденция Деда Мороза и Снегурочки.

5 января 2021 года

11.00 «Городской день здоровья»

Места проведения:

- Парк культуры и отдыха Пролетарского района г.о. Саранск (пр. 60 лет Октября);

- Парк Ленинского района г.о. Саранск (ул. Пионерская);

- Экопарк (ул. Моховая);

- Стадион «Саранск» (ул. Ульянова, 24д).

В программе:

- Бесконтактные игры и конкурсы;

- Спортивные состязания;

- Работа полевых кухонь (угощение горячей кашей и ароматным чаем).

Открытая ледовая площадка МОУ СОШ № 28

10.00. Товарищеские матчевые игры по хоккею.

МУДО «ДЮСШ № 1».

Хоккейный корт

11.00. Городской турнир по хоккею с шайбой.