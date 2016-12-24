«САРАНСК - НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА МОРДОВИИ!»

Стоп авто
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25 декабря - 10 января
10.00-21.00. Массовые катания «Серебряные коньки»
10.00-20.00 Катки на территории общеобразовательных школ
10.00-17.00 Катание на лыжах «Зимние старты» (прокат)
25 декабря 2020 года
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
16.30-18.00 «Открытие Главной елки»
Праздник
- Новогодние веселые старты;
- Игровая программа «Новогодние забавы»;
- Встреча Деда Мороза и Снегурочки.
МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА
11.00 Новогодний флешмоб «Наряди свою елочку»
Праздник «Открытие елки»
- 18.00 Площадь (пересечение ул. М.Расковой и ул.Ульянова)
- 18.00 Площадь по ул. Гожувской
- 18.00 Площадь по ул. Коваленко
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ул. КОВАЛЕНКО
- Новогодний проект «Веселый паровозик»;
- Катание на лошадях и пони;
- Аттракцион «Электросани»;
- Аттракцион «Тюбинг-кросс».
ул. ГОЖУВСКАЯ, ул. М. РАСКОВОЙ
- Катание на лошадях и пони.
Книжная резиденция Деда Мороза
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
26-30 декабря, 2-10 января
15.00-19.00 Новогодняя открытка «В Новый год!».
31 декабря
15.00. Марафон спортивных игр. 16.00-23.00. «Новый год в новогоднем Саранске» - гала-концерт мастеров искусств РМ.
18.00. Новогоднее поздравление врио Главы РМ А.А. Здунова
Площадь по ул. М. Расковой, ул. Гожувская, ул. Коваленко
26-31 декабря, 2-4, 6-10 января
17.00-19.00. Новогодняя открытка «Здоровья, мира и добра!» и игры на свежем воздухе.
Национальная библиотека имени А.С. Пушкина
С 14 декабря 2020 г. по 14 января 2021 года
Праздничная тематическая фотозона
«Мастерская новогодних поделок» (офлайн-мастер-классы):
25 декабря в 15.00 - мастер-класс по изготовлению новогоднего подсвечника;
27 декабря в 11.00 - мастер-класс по изготовлению игрушки «Символ года»;
4, 5 января 2021 г. в 11.00 - мастер-класс по изготовлению рождественского венка;
6 января в 11.00 - мастер-класс по изготовлению рождественской открытки.
Мордовская республиканская детская библиотека
Праздничная фотозона
25-31 декабря
11.00-18.00 «Новогоднее отделение библиопочты». Письма Деду Морозу
30 декабря.
11.00. «Здравствуй, Новый год!» - интерактивная новогодняя программа.
15.00 Танцевальный флешмоб сказочных персонажей «Мы повесим шарики».
Мордовский государственный национальный драматический театр
Новогоднее театрализованное путешествие в резиденцию Якшам Атя
25 декабря, 18.00-19.00
26 декабря, 10.00-19.00
27-29 декабря, 18.00-19.00
31 декабря, 10.00-17.00
3 января, 14.00-17.00
4 января, 13.00-16.00
5 января, 16.00-17.00
6 января, 13.00-16.00
Во время путешествия вас ждет:
- Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведражсь;
- Праздничные локации для незабываемых фотовпечатлений;
- Памятное фото с Дедушкой Морозом на светящемся троне;
- Возможность загадать заветное желание у волшебного дерева
Государственный русский драматический театр Республики Мордовия
«Добро пожаловать в сказку!». Мини-экскурсии по Музею волшебных вещей в резиденции Деда Мороза, новогодние фотозоны
27, 31 декабря, 11.30-12.00;
2 января, 12.30-13.00, 14.30-15.00;
3 января, 11.30-12.00, 14.30-15.00;
4-5 января, 15.30-16.00;
8-10, 17 января, 11.30-12.00
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи
25-31 декабря
14.00-17.00 «Новогодний сюрприз». Новогодние тематические фотозоны
25 декабря - 10 января
«Образ зимы и зимних забав в русской живописи». Тематическое интерактивное занятие, посвященное русской зиме.
25-31 декабря
11.00, 16.00. Мастер-классы «Открытка Деду Морозу», «Корона для принцессы», «Волшебная палочка», «Золотой ангел», «Морозные узоры».
Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина
«Роштувань куд» («Рождественский дом»)
Интерактивная национальная программа
25-30 декабря 2020 г., 3-5 января 2021 г.
Фотосессия в Новогодних исторических фотозонах:
«Рождество в мордовской деревне», «Рождество XIX века в дворянской усадьбе», «Советский Новый год»,
«Утренник в Детском саду».
«С Новым годом! Од киза мархта! Од ие марто! Яна ел белэн!»
Трансляция видеопоздравления (поздравление с Новым годом на русском, мордовских и татарском языках)
12.00-14.00. «Елочка желаний». Почта Деда Мороза.
10.00-17.00. «Од кизонь тиематне» («Новогодние поделки»)
Интерактивная программа по экспозиции музея: мордовские игры, старинные гадания, колядки, мастер-класс и интересные факты из жизни мордовских крестьян.
«Мастерская Деда Мороза»: «Семейная новогодняя гирлянда», «Символ года. Игрушка на ёлку», «Новогодняя аппликация для самых маленьких». Серия мастер-классов.
Централизованная городская библиотечная система для взрослых
25 декабря - 30 декабря
11.00-16.00. «В Новый год - с новой книгой» - выставка-презентация книжных новинок.
29 декабря
13.00 «Зимняя сказка»
Театрализованное представление с литературными героями.
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина
26 декабря. 15.00-17.00. Открытие Резиденции Деда Мороза.
27-30 декабря, 2-10 января
17.00-19.00. Резиденция Деда Мороза.
Дворец культуры г.о. Саранск
25-30 декабря, 2-10 января
15.00-17.00. Резиденция Деда Мороза
29 декабря
17.30. «Когда приходит Новый год». Фольклорно-обрядовая программа с участием Народного фольклорного ансамбля «Мерема»
30 декабря
15.00. «Рождественский подарок». Мастер-класс с участием мастеров декоративно-прикладного творчества г.о. Саранск по изготовлению рождественских подарков.
Дом культуры «Луч»
Дом культуры «Заречье»
25-30 декабря, 2-10 января
15.00-17.00. Резиденция Деда Мороза
С 31 декабря 2020 года
по 10 января 2021 года
Новогодние музыкальные поздравления и игры на свежем воздухе «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
- Советская площадь;
- Площадь по ул. Коваленко;
- Площадь по ул. Гожувской;
- Площадь на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова.
«Мордовия-Арена»
деревянный дом
25-31 декабря, 1-10 января
16.00-19.00. Резиденция Деда Мороза и Снегурочки.
5 января 2021 года
11.00 «Городской день здоровья»
Места проведения:
- Парк культуры и отдыха Пролетарского района г.о. Саранск (пр. 60 лет Октября);
- Парк Ленинского района г.о. Саранск (ул. Пионерская);
- Экопарк (ул. Моховая);
- Стадион «Саранск» (ул. Ульянова, 24д).
В программе:
- Бесконтактные игры и конкурсы;
- Спортивные состязания;
- Работа полевых кухонь (угощение горячей кашей и ароматным чаем).
Открытая ледовая площадка МОУ СОШ № 28
10.00. Товарищеские матчевые игры по хоккею.
МУДО «ДЮСШ № 1».
Хоккейный корт
11.00. Городской турнир по хоккею с шайбой.
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