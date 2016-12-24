Срок для адвоката

Cаранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева за незаконный оборот наркотиков получила 3 года колонии общего режима. Эта уголовная история длится с мая 2019 года, когда полицейские остановили женщину около ее дома и обнаружили у нее сверток с синтетическим наркотиком. Но Илькаева воспользовалась своим конституционным правом и никаких показаний давать не стала. В ожидании вердикта суда под домашним арестом она провела почти полтора года.

Выбравшая адвокатскую стезю женщина принадлежит к известной семье правоохранителей - ее отец, судья в отставке, долгое время трудился в Октябрьском районном суде города, а брат является сотрудником следственных органов. Примечательно, что Екатерина Илькаева в своё время представляла в суде интересы обвиняемой в наркоторговле Виктории Трошенковой. Тот процесс был громким, две семейные пары ворочали целыми килограммами синтетики, правоохранители их взяли с крупной партией. Адвокат, конечно, попалась с небольшой «личной» дозой, но даже за нее она могла загреметь за решетку всерьез и надолго.

Компанию ей на судебном процессе составил 30-летний приятель Максим Лобанов, проходивший по делу как пособник. По версии следствия, адвокат заказала дозу спайса по интернету. Заказ быстро обработали и сообщили покупателю место, где он может забрать наркотик. Правда, путь до зелья предстоял не близкий - тайник был расположен в Пензенской области. Отправиться самой к закладке женщина не решилась и попросила своего знакомого Максима Лобанова забрать «забористую посылку». Вояж на машине в соседний регион оказался успешным, и с наркотиком мужчина вернулся в Саранск.

Оперативникам МВД по РМ поступила информация, что адвокат Екатерина Илькаева может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ночь с 22 на 23 мая полицейские остановили женщину около ее дома по улице Миронова и досмотрели. В сумочке у нее был обнаружен сверток с синтетическим веществом. Сотрудники полиции предложили Илькаевой проехать с ними в наркологический диспансер и пройти освидетельствование. Анализы показали наличие в организме женщины наркотических средств. Позднее эксперты заявили, что изъятая субстанция является наркотиком, более известным как «соль». Вес изъятого зелья составил 1,1 грамма, что является крупным размером. Для курения дурмана в сумочке дамы также находилась специальная трубка.

Поскольку адвокат является специальным субъектом, то уголовное дело в отношении Екатерины Илькаевой пришлось возбуждать лично руководителю Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия. Дело было возбуждено по статье «Незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Сразу после задержания Екатерина Илькаева воспользовалась своим конституционным правом и не стала давать показания. И вот, спустя почти полтора года, Пролетарский суд Саранска приговорил ее к 3 годам общего режима. Максим Лобанов отделался 3 годами условно и штрафом в 15 тысяч рублей.



