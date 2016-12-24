Работать на совесть

Призвал жителей Ковылкинского района Артём Здунов

В рамках ставшего традиционным «субботнего знакомства» с муниципалитетами Мордовии врио Главы РМ Артём Здунов посетил Ковылкинский район. Здесь он осмотрел ряд производственных и социальных объектов, ознакомился с возможностями РЛС «Контейнер» и изучил стандарты оказания медицинской помощи в городской поликлинике и сельском ФАПе.

Поездка началась в Кочелаеве - на малой родине известного живописца Федота Сычкова. В последние годы во внешнем облике села произошли значительные перемены. Так, благодаря участию в федеральной программе устойчивого развития сельских территорий в порядок удалось привести практически всю территорию населенного пункта. Что и неудивительно. Ведь реализованный проект комплексной застройки и благоустройства включал в себя строительство детсада на 75 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса со спортплощадкой, реконструкцию «сычковского» центра культуры, модернизацию сетей водо- и газоснабжения, да еще и возведение жилья.

Большая часть мероприятий на сегодняшний день уже реализована. В эксплуатацию сдано, например, свыше 60 жилых домов. Спортивные занятия проводятся в залах ФОКа, в бассейне и на ледовой арене.

«А тренеры хорошие в селе есть?» - поинтересовался у местных жителей руководитель региона. «По хоккею!» - незамедлительно среагировали они. «Ну, тогда вам надо развивать и другие зимние виды спорта», - заметил Артём Здунов.

Заглянул высокий гость и в аптеку. Как оказалось, все основные средства для лечения COVID-19 в наличии имелись. Отчасти из-за того, что никакого ажиотажа в округе нет. На уровне района, правда, перебои с поставками лекарств в коммерческие аптеки все же случаются. В данной связи органам муниципальной власти было рекомендовано постоянно изучать обстановку, регулярно информировать население о наличии в продаже антибиотиков, антикоагулянтов, противовирусных, гормональных и прочих востребованных в период пандемии препаратов.

В самом Ковылкине Артём Здунов осмотрел, прежде всего, официально еще не открытый Парк патриотов. Средства на его строительство в размере 20 миллионов рублей были выделены из республиканского и местного бюджетов. На эти деньги проведено озеленение территории, установлены скамейки, детские игровые комплексы, появились образцы военной техники.

При этом, к сожалению, волею безвестных чиновников в городе прекратилось возведение Ледового дворца. Работы на стройплощадке не ведутся на протяжении шести с лишним лет. Изучить перспективы скорейшего их возобновления руководитель региона поручил мэру города.

Далее Артёму Здунову показали «краеугольный камень стратегического сдерживания вероятного противника». Именно так окрестили сопровождавшие Главу официальные лица радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения типа «Контейнер», заступившую на боевое дежурство в декабре прошлого года. Означенная РЛС способна одновременно отслеживать и сопровождать до 5 тысяч воздушных объектов (в том числе - и гиперзвуковых). А вдобавок - распознавать замыслы противной стороны, оценивать их опасность для России. В зоне наблюдения ныне находится почти вся территория Европы, а также государства Юго-Западной и Центральной Азии. В ближайшее время аналогичные станции будут развернуты и на других стратегически важных направлениях.

По заверению командования части, вопросы социального обеспечения военнослужащих полностью решены. Организовано их медицинское обслуживание, ликвидированы очереди в детские сады и школы, ускоренным темпами идет возведение жилых домов. Артём Здунов распорядился продолжить эти работы, параллельно обеспечить выполнение других задач, обозначенных руководством страны.

В Ковылкинской ЦРБ речь зашла об оказании медицинской помощи гражданам в период пандемии. Как отмечалось, нагрузка на персонал, и в первую очередь участковых терапевтов, существенно выросла. В среднем они выполняют по 20-25 вызовов в день. Самый опасный контингент - «вахтовики», работающие в Москве и других крупных городах.

Также руководитель региона осмотрел отдаленный ФАП - в селе Чекашевы Поляны. Условия, в которых обслуживаются местные пациенты (всего - около сотни человек), оптимальными можно назвать лишь с натяжкой. Дело в том, что помещение медпункта давно нуждается в ремонте. Ветхость здания, однако, компенсируется теплом, чистотой и порядком в работе. Все санитарные нормы и стандарты оказания помощи соблюдаются в полном объеме.

Побывал врио Главы Мордовии и на крупнейших предприятиях района - Ковылкинском комбикормовом и Ковылкинском электромеханическом заводах.

На первом сейчас трудятся 279 человек. В текущем году выпущено 302 тысячи тонн продукции. В следующем же, благодаря вводу в строй нового зерносушильного комплекса, мощности завода вырастут уже до 400 тысяч тонн.

Электромеханический завод, в свою очередь, здорово поднялся на заказах, поступающих по линии Министерства обороны, а также - Российского авиационно-космического агентства, нефтегазодобывающей отрасли, предприятий энергетики, связи и транспорта.

Под занавес рабочей поездки Артём Здунов обсудил с главой Ковылкинского района Николаем Комусовым текущие вопросы социально-экономического развития территории и перспективы реализации важнейших инфраструктурных проектов.