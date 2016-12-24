«В Новый год без долгов»

В Мордовии проходит Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». О том, как можно получить информацию о задолженности, направить заявление в службу и записаться на прием к должностным лицам, рассказывает руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия - главный судебный пристав Республики Мордовия Юрий Могин.

- Юрий Алексеевич, во время пандемии коронавируса все государственные и правоохранительные органы ввели новые правила для приема граждан. Расскажите, какими способами можно обратиться к судебным приставам?

- Пандемия внесла большие изменения в привычную жизнь людей. Для соблюдения установленных федеральным законодательством санитарно-эпидемиологических требований общение с судебным приставом осуществляется через интернет.

- О каком сервисе идет речь?

- О портале Госуслуг. Чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми службой судебных приставов, нужно следовать простому алгоритму. Зайти в личный кабинет на портале, перейти в раздел «Услуги», а затем в раздел «Органы власти». Из предложенного списка выбрать «ФССП России». После открытия страницы услуг ФССП необходимо выбрать вкладку «Территориальные органы и подведомственные организации», затем - уполномоченный орган «Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия».

Следующим шагом выбираете услугу, по причине которой вам необходимо обратиться к судебным приставам, и ставите галочку возле пункта «Личное обращение в ФССП». Затем система потребует указать личные данные, а именно фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, номер СНИЛС и контактный телефон, место проживания. Когда форма заявления будет заполнена, на экране появится карта органов ФССП, гражданин должен выбрать наиболее удобный для него адрес. Затем указывается время визита. Система сама отображает свободные дату и время, заявителю остается лишь нажать на тот вариант, который для него наиболее приемлем.

- А если для решения вопроса требуется лично пообщаться с приставом, может ли гражданин прийти на прием?

- В данном случае ему необходимо будет предварительно записаться. Для удобства и экономии времени жителей Мордовии на официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Республике Мордовия в разделе «Сервисы» работает информационная система «Запись на личный прием». С помощью нее любой желающий может записаться на прием к должностным лицам аппарата Управления и отделений судебных приставов через интернет, выбрав удобную дату и время приема.

Для записи необходимо зайти на официальный сайт Управления www.r13.fssp.gov.ru в раздел «Обращения», «Личный прием», «Запись на личный прием». При заполнении полей нужно выбрать удобные дату и время приема, в противном случае система запишет вас на ближайшую свободную дату. Запись осуществляется от 3 до 30 суток, то есть за месяц. Стоит учесть, что на прием гражданина выделяется не более 20 минут, поэтому каждый обратившийся будет принят строго по времени.

Также записаться на прием можно по телефону 8 (8342) 29-70-03.

Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, будут приняты после окончания приема записавшихся через электронный сервис.

Хочу обратить внимание, что при посещении подразделений необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). На входе посетителям измерят температуру и предложат продезинфицировать руки.

- Это единственный способ направить в службу обращение или заявление?

- Нет, не единственный. Подать обращение также можно через сервис «Интернет-приемная». Найти его можно на официальном сайте Управления в разделе «Обращения». После ознакомления с инструкцией следует нажать кнопку «Ознакомлен» и заполнить все поля - ввести фамилию, имя и отчество, адрес проживания, e-mail и телефонный номер, тип обращения, наименование учреждения ФССП, в которое подается обращение, данные пристава, которому адресовано обращение. Также понадобится указать тему письма. Заявитель может приложить к тексту файлы, например отсканированные документы. После этого необходимо принять условия использования интернет-приемной и нажать на клавишу «Подать обращение».

Перед отправкой письма стоит ознакомиться с порядком приема и рассмотрения обращений. Обращения, поданные через интернет-приемную, регистрируются в трехдневный срок после поступления в ФССП. Если основная тема письма не связана с работой ФССП, оно в семидневный срок после регистрации перенаправляется в уполномоченный на решение соответствующих вопросов орган. Обжалования решений суда в семидневный срок отправляются обратно гражданину, при этом сотрудники ФССП дополняют их объяснениями того, как можно опротестовать решение суда. Если письмо содержит в себе оскорбления, нецензурную брань, угрозы, сотрудники ФССП не рассматривают его.

- А как быть гражданам, которые не владеют интернетом?

- Для обеспечения доступности информации в Управлении работает телефон горячей линии: 29-70-15. Кроме того, в каждом подразделении установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

Также заявление или обращение можно послать заказным письмом или по электронной почте mail@r13.fssp.gov.ru.

- Можно ли попасть на прием без предварительной записи?

- Да, можно. Ежедневно дежурный сотрудник осуществляет прием граждан без предварительной записи по социально значимым вопросам, требующим оперативного решения. Это снятие ареста с денежных средств, снижение размера удержаний из доходов, снятие запрета на регистрацию имущества, расчет задолженности по алиментам.

- 19 октября Управлением открыт Единый центр приема граждан. По каким вопросам граждане могут обратиться в этот центр?

- Единый центр приема граждан располагается по адресу: г. Саранск, ул. Федосеенко, д. 8. Его главная цель - улучшение качества взаимодействия с населением и повышение уровня доступности и открытости службы.

В понедельник и среду с 09:00 до 13:00, с 13:45 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 13:00, с 13:45 до 16:45 жители республики могут лично обратиться к судебным приставам по вопросам, отнесенным к компетенции службы. В Едином центре приема граждан можно получить справочно-консультативную информацию и сведения по исполнительным производствам независимо от места их ведения в пределах региона, оплатить задолженность, а также подать исполнительные документы, заявления, ходатайства и обращения.

Гражданам, пришедшим на прием к судебным приставам-исполнителям, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям граждан и юридических лиц - документ, подтверждающий их полномочия, средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

- Юрий Алексеевич, поподробнее остановимся на «Банке данных исполнительных производств». Расскажите, как работает сервис?

- «Банк данных исполнительных производств» - один из наиболее быстрых и удобных ресурсов для проверки неоплаченного долга. Зайдя на официальный сайт Управления ФССП России по Республике Мордовия, в центре страницы найдете поисковую строку «Узнай о своих долгах». Далее необходимо выбрать регион, ввести данные, нажать «Поиск», набрать защитный код с картинки, после чего откроется табличный результат поиска. Аналогичным образом можно проверить себя по всем регионам России, выбрав «Все регионы».

Ресурс позволяет проверить как физических, так и юридических лиц на наличие задолженности. Сервис предоставит информацию о сумме долга и контакты должностного лица, ведущего конкретное исполнительное производство.

- И последний вопрос. Какими плюсами и минусами обладает каждый из способов отправки письма в ФССП?

- При личном посещении Управления и его подразделений гражданин потратит личное время. Однако такой способ подачи обращения не требует применения дополнительных технических средств.

Плюсом обращения через портал государственных услуг является удобство получения услуг. При этом все операции можно осуществить в считаные минуты.

Если говорить об отправке заявления по почте, то к сроку рассмотрения письма нужно прибавить время, которое требуется ему, чтобы дойти до ФССП.

Лучший из перечисленных вариантов - интернет-приемная. Отправка письма осуществляется моментально.