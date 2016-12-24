В Мордовии работает единая горячая линия по коронавирусу

Репортер

Единый телефонный номер, по которому жители страны при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом, вводится в регионах России. По номеру 122 в Мордовии уже сейчас можно получить телемедицинскую консультацию по COVID-19 и вызвать врача.

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