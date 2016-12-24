В Мордовии работает единая горячая линия по коронавирусу

Убийство игрока
За расправу над клиентом подпольного игрового клуба 35-летний Денис Лысаков получил 9 лет «строгача»
Единый телефонный номер, по которому жители страны при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом, вводится в регионах России. По номеру 122 в Мордовии уже сейчас можно получить телемедицинскую консультацию по COVID-19 и вызвать врача.
За расправу над клиентом подпольного игрового клуба 35-летний Денис Лысаков получил 9 лет «строгача»
Артём Здунов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой
В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии
У властей возникли вопросы к работе ГУКов в Саранске
Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег
Артём Здунов призвал госслужащих стать примером добросовестных налогоплательщиков
Что грозит за распитие спиртного в припаркованном автомобиле?
Жители города жалуются на низкую температуру в квартирах
Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест