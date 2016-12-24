«Сахар сегодня ярмарках по 41 рублю за килограмм»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел оперативное совещание с региональным правительством

В субботу, 19 декабря, на еженедельном оперативном совещании Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с региональным правительством обсуждались наиболее актуальные вопросы жизни республики.



В частности, поднималась тема бесперебойного теплоснабжения жителей. С учётом существенного понижения температуры воздуха, руководитель региона поручил обратить особое внимание на работу теплосетей.



Вопросы исполнения национальных проектов Артём Здунов назвал приоритетными, указав на то, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены, особый контроль – строительству социальных объектов.



Зампред регионального правительства Галина Лотванова доложила о работе по исполнению поручения Президента России В.В. Путина, касающегося предновогодних выплат детям от 0 до 8 лет. Таких в республике более 54 тысяч человек, на выплаты потребуется более 271,5 млн рублей, все деньги будут перечислены получателям до конца текущего года.



По проведению в городе предновогодних ярмарок доложила представитель Минсельхоза - очередей нет, ажиотажного спроса тоже, все санитарно-эпидемические нормы выдерживаются. Глава городского округа Саранск Пётр Тултаев попросил увеличить число точек, торгующих сахаром, этот товар пользуется у жителей особым спросом. Артём Здунов поручил контролировать и своевременно пополнять объёмы наиболее востребованных товаров: «Мерить нужно не в тоннах, а в ценах для конкретного покупателя. Цены у нас выдерживаются?» – «Да. Сахар сегодня по 41 рублю за килограмм», - доложила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Раиса Цыбизова. – «Хорошо. Информируйте людей – где можно найти продукты по этим ценам», - резюмировал Врио Главы республики.