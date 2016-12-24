В республике еще два пациента умерли от коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии.

В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – хронический холецистит.

В Республиканском наркологическом диспансере умерла женщина, 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя нижнедолевая пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

За истекшие сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 80 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (54); Лямбирском районе (6); Зубово-Полянском районе (4); Рузаевском, Чамзинском, Ичалковском, Инсарском, Большеберезниковском районах (по 3); Ельниковском (2); Торбеевском, Теньгушевском, Краснослободском, Ковылкинском, Кадошкинском, Большеигнатовском, Атяшевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 22 человека старше 60 лет, самому пожилому из них 85 лет. Моложе 30 лет - 19 человек, самому маленькому 3 месяца.

За период пандемии в республике выявлено 12 440 случаев коронавируса, 10 176 человек выздоровели, 81 человек умер от коронавируса как основной причины.

По данным на 18 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 245 человек на стационарном лечении

- 1 749 человек под наблюдением дома