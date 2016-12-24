«Я обязательно заеду в этот двор, инкогнито это сделаю»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов в режиме видеосвязи провел прием граждан

18 декабря по поручению Президента РФ Владимира Путина Врио Главы Мордовии Артём Здунов в режиме видеосвязи провел очередной прием граждан. Представители исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов участвовали в оперативной работе с обращениями.

Жительница Зубово-Полянского района обратилась к руководителю региона с коллективной просьбой о капитальном ремонте автомобильной дороги по ул. Советской в рабочем поселке Потьма. Дорога ведет к социально-значимым объектам – Потьминскому психоневрологическому интернату, где постоянно находятся 360 детей и сотрудников интерната, а также к Зубово-Полянскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Жители поселка неоднократно обращались во все инстанции с просьбой решить вопрос с безопасностью проезда по этой улице, ведь капитальный ремонт дороги не проводился более 30 лет. По словам зампреда регионального правительства - министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктора Цыганова, стоимость ремонта дороги - свыше 8,7 млн. рублей, проектно-сметная документация готова. Артём Здунов поручил приступить к ремонту дороги в начале строительного сезона 2021 года, средства на это выделяются из республиканского и местного бюджетов.

Второй вопрос по ремонту автодороги был поднят жителем села Старое Чамзино Большеигнатовского района. Улица Восточная – центральная в селе, на ней располагаются Дом культуры, школа, почта, ФАП, администрация сельского поселения, детская площадка, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По этой же дороге проходит маршрут школьного автобуса. Жители считают, что ямочный ремонт не устранит проблему. Артём Здунов принял решение начать и завершить ремонтные работы в следующем году, для этого необходимо предусмотреть средства в бюджете – более 4 млн. рублей. К жителям села Врио Главы республики обратился с предложением: «Создайте инициативную группу из местных жителей для контроля за качеством выполняемых работ. Органы власти также будут следить за сроками и качеством, но лучше гласа народа ничего нет!»

От лица жителей нескольких многоквартирных домов, расположенных на улицах Советской и Строительной в Инсаре, к руководителю региона обратилась жительница этого районного центра. Как выяснилось, в микрорайоне проживают почти 200 человек, а придомовая территория не благоустраивалась с момента застройки, то есть более 35 лет. Вопрос давний, он неоднократно высказывался в качестве наказа избирателей. Артём Здунов предложил решить его через участие в федеральном проекте «Формирование современной городской среды». Всё, о чем просят жители – ремонт дворовых проездов, устройство парковок и установка малых архитектурных форм во дворе – будет сделано в следующем году. На это из средств федерального бюджета при местном софинансировании направят около 1,6 млн. рублей. Жителей райцентра Артём Здунов призвал активнее участвовать в отработке конкретного плана по благоустройству: «Вы сами должны определить, что и как нужно сделать, где проезды отремонтировать, какие малые архитектурные формы установить. Подключайтесь, чтобы сделано это было не для «галочки», а для людей! В том числе для контроля качества».

Врио Главы республики пообещал посетить Инсарский район до конца года. «Я обязательно заеду в этот двор, инкогнито это сделаю, пройдусь по этим дорогам и поделюсь своим мнением, что я хотел бы там видеть», - сказал Артём Здунов.

Эти и другие обращения, полученные в ходе приема граждан, будут взяты на особый контроль.