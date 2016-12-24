В Мордовии зафиксировали еще две смерти от коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии. В Рузаевской центральной районной больнице умерла женщина, 1969 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная внегоспитальная пневмония. Сопутствующее заболевание – ожирение 3 ст.

В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 ст., гипертоническая болезнь.

За истекшие сутки в республике выявлено 89 случаев коронавируса, 80 человек выписаны с выздоровлением. Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 12 172 случая коронавируса, 9 935 человек выздоровели, 78 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 15 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 245 человек на стационарном лечении;

- 1 732 человека под наблюдением дома.