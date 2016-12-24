Птица счастья дарит детям крылья

Конкурс «Синяя птица» на телеканале «Россия» отмечает пятилетний юбилей

В знаменитой песне Басты «Сансара» есть золотые слова, которые одновременно и мечта, и пожелание: «Ведь наши дети будут лучше, чем мы…». И конкурс «Синяя птица», который с успехом идет на телеканале «Россия», доказывает это уже пять лет! Эта передача не просто находит по всей стране, а теперь даже уже и по всему миру, одаренных детей, но и помогает им показать свои фантастические способности - и не только взыскательному жюри, в котором сидят звезды первой величины, но и миллионам телезрителей. А нынешний сезон у этой передачи - юбилейный, и создается он в весьма непростых условиях, вызванных пандемией...

С поправкой на ковид

На кастинг нового сезона было подано около десяти тысяч заявок из 1000 городов. Примечательно, что они приходят не только из крупных мегаполисов - таких, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Саратов, - но также и из самых отдаленных сел, станиц, маленьких деревень. Помимо России, в отборе приняли участие дети из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Украины и даже Швейцарии!

Съемки конкурса проходят в одном из павильонов киностудии «Мосфильм». Все участники проекта сдают тесты на коронавирус, а на входе в студию каждому измеряют температуру. От массовки пришлось отказаться - в этом году участников поддерживают только родные и близкие. Конечно, дети страдают от невозможности «обнимашек» с жюри и друг с другом. Но атмосферу креатива и позитива, которая сопровождает «Синюю птицу» с первого сезона, не в силах отменить никакой ковид!

Простор для креатива

«Синяя птица» в 2020 году - это не только детский конкурс талантов, но и возможность для самих детей принять непосредственное участие в создании шоу. А команда проекта всячески старается вдохновить конкурсантов попробовать себя в чем-то новом. Это касается и оформления, и даже музыкального репертуара, который в этом сезоне подбирается с помощью ребят. И важное место отводится импровизации участников - для этого даже предусмотрено дополнительное время, которым распоряжается жюри. Чтобы максимально раскрыть поразительные способности детей, каждому участнику может быть выделена дополнительная минута на сцене, которую тот тратит по своему желанию - импровизирует на инструменте в другом жанре или демонстрирует какое-то неожиданное умение: от художественного чтения стихов до фехтования русским мечом.

Самым юным участником нового сезона «Синей птицы» стал Леонард Ясько из Ростова-на-Дону. Ему шесть лет, и он мечтает стать ударником в рок-группе. В два года мальчик пришел к папе-музыканту на работу, увидел барабан - и понял, что это как раз то, о чем он мечтал. С этого момента кастрюли на кухне превратились в барабаны, их крышки - в музыкальные тарелки, а ложки - в барабанные палочки. И теперь тишина в посёлке наступает лишь тогда, когда Леонард занят спортом.

- На «Синей птице» появилось много новых интересных жанров, - говорит автор и ведущая проекта Дарья Златопольская. - У нас очень хорошие дети: чемпионы по скейту, мальчик, который потрясающе танцует брейк-данс, девочка, которая исполняет Моцарта в жанре художественного свиста, - перечислять можно очень долго, но главное, что все они потрясающе талантливы!

Крылья для полета

«Синяя птица» внимательно следит за творческой судьбой выпускников предыдущих сезонов. А они поступают в лучшие учебные заведения России и мира, побеждают на престижных международных конкурсах, завоевывают новые награды, выступают на лучших мировых концертных площадках, работают с ведущими российскими артистами и даже снимаются в фильмах.

Так, победительница первого сезона Полина Чиркина выступала с оркестром «Виртуозы Москвы», пела в дуэте с известной исполнительницей русского романса Ириной Крутовой, а на концерте Вячеслава Бутусова спела с ним легендарную песню «Прогулки по воде».

Певица, пианистка и композитор Ярослава Симонова выступает с такими звёздами, как Мирей Матье, Уинтон Марсалис, Юн Сун На, Хосе Фелисиано, Энтони Стронг.

Андрей Рязанцев закончил с двумя дипломами академию музыки имени Гнесиных и прошел отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр, с которым выступил в Берлинской филармонии.

А финалистка прошлого года Вита Корниенко уже успела стать настоящей кинозвездой: в фильме «Лед 2» исполнила одну из главных ролей - сыграла дочь главных героев. Дима Вяткин из третьего сезона снялся в главных ролях в сериалах «Я знаю твои секреты» и «Сестры».

И это только малая часть ярких звездочек «Синей птицы» и краткий перечень их больших успехов - а вообще-то список этот можно продолжать и продолжать…

Дети открывают новые миры

Конечно, как и в любом конкурсе, здесь есть члены жюри, и они точно прекрасно знают все особенности того или иного вида искусства.

Сергей Безруков уже не первый год является членом жюри «Синей птицы».

- Каждый сезон, каждую программу дети нас удивляют, - говорит актер. - Невозможно быть готовым к тому, что тебе покажут, даже имея представление о том или ином жанре. Кроме того, мне очень интересно наблюдать, какие жанры добавляются, какие возрождаются вновь. Например, у нас были потрясающие художественные свист и степ, которые я очень люблю. Было приятно вдруг отметить, что они возрождаются, обретают второе дыхание и становятся номерами. Мне бы очень хотелось, чтобы эти жанры имели продолжение и развитие...

Николай Цискаридзе тоже уже старожил на этом конкурсе в качестве члена жюри.

- Самое главное в нашей программе - выявить способности тех детей, которые в дальнейшем станут большими мастерами, чего мы все очень хотим, - признался Николай. - Я много раз говорил, что все члены нашего жюри сами были вундеркиндами, прошли детские конкурсы, победы и своей карьерой подтвердили детские награды. Нам не надо объяснять, что такое успех, поэтому мы выбираем тех, у кого есть очень большие перспективы...

Свежий взгляд

Впервые на этом конкурсе в жюри появился Дима Билан. И он завоевал сердца как конкурсантов, так и авторов проекта.

- Я скучал по конкурсам, тем более такого масштаба, как «Синяя птица», - сказал Дима. - Я долго осознанно держал эту творческую паузу и занимался собой, развивался, и сейчас для меня настал момент приятного возвращения в судейство. За всех конкурсантов я безумно переживаю. Я очень люблю нервничать - видимо, благодаря колоссальному количеству различных конкурсов, в которых я принимал участие, я поймал вот этот флюид, и мне нравится поддерживать, мне нравится помогать. Когда я шел на первую программу, я знал условия проекта, но не совсем понимал, как оценивать абсолютно разные жанры, а здесь их колоссальное разнообразие. Я думаю, отправной и самой главной точкой моего судейства будет присутствие правды. Если человек делает свое дело с удовольствием, от души, если он горит им - это заслуживает самой высшей оценки. Сейчас все спорят, что проще: быть актером - или певцом, быть на эстраде - или в театре? Все перемешалось за последние несколько лет, и мне кажется, я «топлю» за тех, кто максимально выкладывается. Здесь нет различий по жанрам - я болею за людей.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова, Геннадия Авраменко и пресс-службы телеканала «Россия»