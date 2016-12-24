«Жителям Саранска нужно вернуть спидвей!»

14 декабря врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию спорта в республике. В обсуждении приняли участие зампред регионального правительства Галина Лотванова и министр спорта, молодёжной политики и туризма РМ Александр Савилов.

«В республике много спортивных объектов - и высоких достижений, и массового спорта. Сейчас нам нужно понять, как они загружены, сколько зарабатывают сами, за счёт чего мы будем их содержать. Необходимо до конца года разработать бизнес-план на каждый объект - при благоприятных эпидемических условиях и на случай, если придётся работать в условиях санитарных ограничений, - определил задачи Артём Здунов. - Кроме того, рассмотрим вопросы безопасности спортивных объектов».

Александр Савилов рассказал о функционировании главной футбольной арены Мордовии, наследия чемпионата мира по футболу. Руководитель республики поручил в этой связи внимательно изучить опыт других регионов по использованию подобных объектов.

«60% загруженности подтрибунных помещений и матчи «Тамбова» - этого явно недостаточно, стадион должен выходить на самоокупаемость, - отметил Артём Здунов. - Необходимо активнее использовать и территорию при стадионе - под размещение тематических парков, игровых и спортивных площадок, проведение спартакиад и других мероприятий социальной направленности».

Была отмечена важность привлечения на этот уникальный спортивный объект жителей из других регионов, создания всех условий для туристов - развлечений, спорта, отдыха, питания. Кроме того, здесь должны проводиться массовые и зрелищные мероприятия, нужно планировать их на перспективу, когда санэпидограничения будут сняты.

Обсуждался и вопрос возрождения в Мордовии спидвея. Артём Здунов информирован о том, что соревнования по спидвею многие годы собирали в Саранске большое количество зрителей, и считает, что в городе есть площадки, подходящие для ледовых мотогонок. «Нужно возвращать хорошие традиции. Надо с чего-то начинать. Если спидвей как зрелище в генах наших жителей, то нужно людям дать это. Уверен, все оценят, если Саранск станет центром спидвея!» - резюмировал врио Главы республики.

Также на совещании рассматривались вопросы безопасного функционирования спортивных объектов. По тем из них, чьё состояние вызывает обеспокоенность, Артём Здунов поручил провести комплексное обследование.