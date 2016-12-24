В республике появится еще один цемзавод?

Врио Главы РМ Артём Здунов побывал в Чамзинском районе - самом «индустриальном» муниципалитете Мордовии

Временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов продолжает знакомиться с республикой. В минувшую субботу он оценил производственный и социальный потенциал Чамзинского муниципального района - одного из самых развитых в Мордовии.

Рабочая поездка началась с посещения производственных площадок и сырьевых карьеров АО «Мордовцемент». Как сообщил генеральный директор предприятия Сергей Марачков, за 11 месяцев текущего года произведено 2 миллиона 753 тысячи тонн цемента. Благодаря этому обеспечено устойчивое функционирование многих тысяч стройорганизаций по всей стране - только по железной дороге «Мордовцемент» сделал свыше 38 тысяч вагоноотправок. Средняя зарплата на предприятии сегодня выросла до 42 тысяч 230 рублей.

В свою очередь, на еще одном чамзинском предприятии, заводе «Лато», в настоящее время трудятся 450 человек. Выпускаемая продукция - фиброцементные изделия - поставляется практически во все регионы страны, а также в страны ближнего зарубежья и даже Евросоюза. При обсуждении новых проектов компании, планов по расширению рынков сбыта особое внимание было уделено вопросам активного внедрения современных систем производства.

В рамках поездки по району Артём Здунов посетил и крестьянско-фермерское хозяйство Виктора и Ирины Ямашкиных. Фермеры специализируются на выращивании картофеля, а также зерновых культур. Свое дело супруги открыли всего лишь несколько лет назад. А сейчас собирают в среднем уже около 500 тонн «второго хлеба» при невиданной доселе урожайности в 240 центнеров с гектара. И проблем с хранением продукции у них нет. В построенном в 2015 году цехе можно не только складировать до 3 тысячи тонн картофеля, но и одновременно выполнять ремонт сельхозтехники. В дальнейшем, впрочем, фермеры намерены диверсифицировать производство, получить грантовые средства на закупку холодильного оборудования.

В этот же день Артём Здунов осмотрел мощности Чамзинской птицефабрики. Как было подчеркнуто, перерабатывающий комплекс добился немалых успехов в плане экспорта. Мясо пользуется немалым спросом в государствах Таможенного союза, ближнего и дальнего зарубежья. На очереди - организация взаимодействия с партнерами из Китая и Саудовской Аравии.

А вот предприятия «Магма ХД» и «КомбиС» пока лишь изучают перспективы выхода на рынки других стран. В сельскохозяйственном обороте первого находится 110 тысяч гектаров земельных угодий, где выращиваются зернобобовые и масличные культуры. «КомбиС», в свою очередь, занимается выпуском комбикормов, растительных масел и жмыха. В октябре на заводе была открыта новая производственная линия, способная перерабатывать до 180 тонн семян подсолнечника в сутки и до 160 тонн семян рапса.

Более подробно планы реализации новых инвестиционных проектов руководитель Мордовии обсудил с председателем совета директоров группы предприятий «Магма» и «Хорошее дело» Сергеем Сиушовым. На встрече речь шла о реализации новых инвестиционных проектов, в том числе о перспективах строительства в республике цементного завода.

Под занавес рабочей поездки Артём Здунов ознакомился с оснащением открытой после капремонта музыкальной школы. В здании была обновлена кровля, заменены инженерные коммуникации, оборудован вентилируемый фасад. «Словно свежего воздуха глотнул, перезагрузился, - сказал руководитель республики в разговоре с родителями и педагогами. - Недаром говорят, что искусство вечно, оно всегда помогает. Убеждён, что учреждения культуры должны быть именно такими - красивыми, добротными, притягивающими взоры. Желаю всем удачи и творческих успехов!»

В ходе встречи с общественностью района поднимались проблемы, волнующие почти всех чамзинцев, В их числе - обновление зданий школы № 1, Дома культуры района и местной поликлиники. Главной темой, однако, стало строительство водозабора № 2, который обеспечит качественной питьевой водой жителей Чамзинки и Комсомольского. Пока реализована только первая часть проекта, предусматривающая возведение трех накопительных резервуаров, подъездных путей к скважинам, монтаж узлов обеззараживания, воздухообменников, трансформаторных подстанций и электрических сетей. В скором времени начнется внутренняя отделка помещений, сборка оборудования инженерных систем. Сроки окончания работ пока не называются. Известно лишь, что строительство планируется завершить в 2021 году. «Вопрос водоснабжения посёлков Чамзинка и Комсомольский должен быть полностью решён», - указал Артём Здунов главе района Вячеславу Цыбакову.