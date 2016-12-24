Артём Здунов детально ознакомился с работой структурных подразделений Технопарка

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 14 декабря посетил Технопарк Мордовии. Руководитель республики детально ознакомился со структурными отделениями Технопарка, пообщался с резидентами, но получил ответы далеко не на все вопросы.

Программа началась со знакомства с Центром нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия, его директор Максим Чепезубов рассказал о важнейших инфраструктурных объектах центра, включая лабораторию печатной электроники и многофункциональный центр химического производства. Кроме того, наноцентр в настоящее время занимается реализацией проекта по строительству в Саранске первого в России завода по производству гибких солнечных модулей для альтернативной энергетики, запустить его планируют к концу следующего года.

Очень подробно Артём Здунов осмотрел производство светодиодных светильников, которым занимается резидент Технопарка - российско-корейская компания «Непес Рус».

Также Артём Здунов ознакомился с работой лаборатории синтеза монокристаллов карбида кремния МГУ имени Н.П. Огарева, она обладает полным технологическим циклом изготовления подложек карбида кремния, которые в последующем могут быть использованы заводом «Электровыпрямитель» для создания приборов на их основе, востребованных в авиастроении, космической отрасли, кораблестроении.

В числе разработок НИИИС имени А.Н. Лодыгина - рециркуляторы воздуха для пассажирского транспорта и лифтов, в условиях пандемии коронавируса эти приборы становятся очень актуальными. Артём Здунов дал поручение детально рассмотреть предложения института по этой тематике на ближайшем заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

А вот к работе таких подразделений как Центр проектирования инноваций, Инжиниринговый центр волоконной оптики, Центр оптоэлектронного приборостроения, у врио Главы республики возник целый ряд вопросов, касающихся эффективности их функционирования и выхода на самоокупаемость.

Целый ряд офисных помещений Технопарка, как лично убедился врио Главы Мордовии, оказались под замком. Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор Якуба пояснил, что сотрудники работают удаленно или находятся на больничном. Кроме того, недоумение руководителя республики вызвала неработающая пожарная сигнализация в одном из корпусов Технопарка.

«Немедленно разберитесь с этим, - обратился Артём Здунов к Виктору Якубе. - У вас здесь защитные колпачки стоят на сигнализации, во время ее эксплуатации они снимаются. Получается, пожарная сигнализация не работает!»

Руководитель республики подчеркнул, что вопрос развития Технопарка как ключевого объекта инновационной инфраструктуры региона должен быть взят на особый контроль.