За сотни тысяч рублей «отбились» от займов

В дежурную часть отдела полиции Саранска обратился 37-летний безработный горожанин.

Он рассказал полицейским, что ему поступил звонок с неизвестного номера, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит. Чтобы это предотвратить, наш земляк назвал звонившему номер своей банковской карты и пришедшие в смс-сообщении коды. После чего сотрудник банка заверил, что теперь все будет в порядке, и завершил разговор. Впоследствии выяснится, что с помощью этих данных мошенники зашли в приложение мобильного банка мужчины. Они оформили на его имя заем в размере 340 тысяч рублей и перевели эти кредитные деньги на свои счета. Факт совершенного в отношении него мошенничества горожанин обнаружил только спустя месяц, когда ему поступило сообщение от банка с просьбой внести платеж за кредит.

Ровно по такой же схеме лишилась своих сбережений и санитарка клинической больницы в Саранске, потерявшая 280 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Как следовало из заявления 36-летней местной жительницы, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы предотвратить несанкционированные операции, женщина продиктовала номер своей банковской карты и код, пришедший в смс-сообщении. С помощью этих данных мошенники через мобильное приложение банка оформили на санитарку заем в размере 280 тысяч рублей. Но здесь махинаторы пошли еще дальше в своем надувательстве. Женщине сообщили, что мошенникам всё-таки удалось оформить на ее имя кредит и полученные деньги нужно вернуть банку. Тогда потерпевшая обналичила денежные средства и перевела их на указанный злоумышленником счет. После чего общение благополучно прекратилось. Через некоторое время горожанка поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.