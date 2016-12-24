В ходе экологической акции ОНФ школьники Луховского лицея в Мордовии собрали 15 кг батареек

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия провели очередную экологическую акцию «Вредная батарейка». В этот раз к мероприятию присоединились учащиеся Луховского лицея Октябрьского района Саранска. Их также поддержали педагоги и родители.

По словам учителя биологии и экологии Луховского лицея Татьяны Дворниковой, на протяжении второй учебной четверти общими усилиями было собрано более 15 кг отработанных батареек. Зная о том, какой серьезный вред наносят элементы питания, школьники надевали перчатки и аккуратно складывали батарейки в баночки, а затем уложили в специальную коробку.

«Мы хорошо усвоили, что всего одна выброшенная батарейка загрязняет вокруг нас около 20 квадратных метров плодородной почвы, так как в ней содержатся тяжелые металлы. Некоторые люди, не задумываясь, отправляют их в мусорное ведро. Подобным образом утилизировать элементы питания нельзя, их нужно сдавать в специальные пункты приема», – прокомментировала ученица 10-го класса Луховского лицея Татьяна Филатова.

«Акцию по сбору батареек в нашей республике мы проводим с 2016 года. Ее целью является привлечение внимания населения к проблеме правильной утилизации. С каждым годом к экологическому мероприятию Народного фронта присоединяется все больше людей. Благодаря совместной работе с учреждениями образования и СМИ за эти четыре года мы отмечаем положительные изменения. Во-первых, появилось больше пунктов приема батареек в доступных местах нашего города, во-вторых, эти контейнеры стали востребованными и активно наполняются», - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Республика Мордовия Наталья Сайгачева.

Собранный материал участники акции ОНФ «Вредная батарейка» отправили в специальный контейнер, установленный в Саранске на улице Коммунистическая, 33/3.

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия напоминают, что жители Саранска могут сдать ненужные элементы питания в крупных сетевых магазинах: в «Ленте» на улице Волгоградская, 71; в «М.Видео», «Эльдорадо» и «ЛеруаМерлен» на северо-восточном шоссе, 17, а также на Мордовском экологическом комбинате, расположенном на Александровском шоссе, 30г.