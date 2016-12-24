Когда в Мордовии пройдет массовая вакцинация от COVID-19?

Репортер

Отвечает Министерство здравоохранения Мордовии:

- 42 человека в республике осенью были вакцинированы от коронавируса. Осложнений ни у кого не возникло, у всех привитых сформировался стойкий иммунитет.

- Партия в 200 вакцин ожидается уже завтра, 11 декабря. 

- Вакцинацию в республике готовы начать сразу после поступления вакцины. Все требования по ее хранению будут соблюдены. Медицинский персонал подготовлен к работе с препаратом.

- Прививку от ковида начнут делать в 23 медицинских организациях. В них будут работать 38 точек.

- На Станции переливания крови Саранска будут прививать работников образования. Иммунизация медицинских работников пройдет по месту работы.

- Вакцинация будет добровольной. В первую очередь планируется привить врачей, учителей, соцработников.

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