Когда в Мордовии пройдет массовая вакцинация от COVID-19?

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В Саранске прошло заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Отвечает Министерство здравоохранения Мордовии:
- 42 человека в республике осенью были вакцинированы от коронавируса. Осложнений ни у кого не возникло, у всех привитых сформировался стойкий иммунитет.
- Партия в 200 вакцин ожидается уже завтра, 11 декабря.
- Вакцинацию в республике готовы начать сразу после поступления вакцины. Все требования по ее хранению будут соблюдены. Медицинский персонал подготовлен к работе с препаратом.
- Прививку от ковида начнут делать в 23 медицинских организациях. В них будут работать 38 точек.
- На Станции переливания крови Саранска будут прививать работников образования. Иммунизация медицинских работников пройдет по месту работы.
- Вакцинация будет добровольной. В первую очередь планируется привить врачей, учителей, соцработников.
В Саранске прошло заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
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