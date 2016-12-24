Жителю Мордовии назначили 60 часов обязательных работ за долг по алиментам

Разрыв на теплотрассе
Минувший понедельник оказался самым нервным для саранской сферы ЖКХ и самым прохладным для жителей сотен жилых домов на Химмаше. В этом районе...
Минувший понедельник оказался самым нервным для саранской сферы ЖКХ и самым прохладным для жителей сотен жилых домов на Химмаше. В этом районе...
На совещании у Главы Мордовии по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией одной из главных тем стала обеспеченность жителей республики...
Полпред Президента РФ Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов
Жители домов срывают листы с графиками санобработки
Жители города жалуются на низкую температуру в квартирах
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов