Жителю Мордовии назначили 60 часов обязательных работ за долг по алиментам

Репортер
Судебные приставы отделения судебных приставов по Большеберезниковскому району привлекли к ответственности должника по алиментам. Сельчанин задолжал своему ребенку несколько сотен тысяч рублей.
Длительное время 53-летний алиментщик отказывался добровольно содержать своего несовершеннолетнего ребенка. Судебный пристав-исполнитель составил на гражданина протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ. В качестве наказания суд назначил ему 60 часов обязательных работ.
Должник направлен в администрацию сельского поселения, где будет отбывать обязательные работы в виде уборки улиц под контролем судебных приставов.
В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов должнику будет грозить уже уголовная ответственность. Санкции статьи 157 УК РФ предусматривают исправительные работы до одного года, арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.
Служба судебных приставов призывает не забывать о своих обязательствах перед детьми и своевременно их исполнять.

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