В аптеках «Фармации» все необходимые лекарства в наличии

В Саранске прошло заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции

Заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции состоялось вечером 8 декабря в Доме Республики. Обсуждались вопросы обеспечения необходимого резерва свободного коечного фонта и неснижаемых запасов лекарственных препаратов.

По словам и.о. генерального директора ГУП «Фармация» Алексея Ладошкина, сегодня создан месячный запас наиболее востребованных лекарств, причем не только в аптечной сети, но и в лечебных учреждениях. Ведутся переговоры с поставщиками, чтобы решить задачу, поставленную Врио Главы республики о создании трехмесячного резерва лекарственных препаратов из перечня, утвержденного Минздравом России.

Артём Здунов ещё раз заострил внимание на проблеме недостаточной информированности жителей республики о том, где и какие лекарства есть в продаже. «Вчера в Рузаевке мы вновь смотрели наличие необходимого лекарственного перечня в аптеках. Были и в частной аптеке, и в «Фармации». Ситуация по коммерческим аптекам в сторону улучшения не меняется. В аптеках «Фармации» всё необходимое есть. Но люди должны обойти несколько аптечных пунктов, чтобы в пятом приобрести то, что им нужно. Не проще ли сразу сказать – где лекарства есть, а в какие аптеки и заходить не стоит. Зачем заставлять людей нервничать, подвергать себя опасности заражения в хождениях по городу?» - сказал руководитель республики.

Врио Главы региона призвал ответственных за это направление наладить систему информирования: «На всех медиа-ресурсах и информационных площадках должна быть информация по наличию лекарств в аптечной сети», - подчеркнул Артём Здунов.

Кроме того, на заседании штаба были приняты решения, касающиеся продления ещё на две недели больничных листов для работающих возрастной категории 65 лет и старше, а также режима работы предприятий общепита.

Узнать о наличии лекарств в аптеках «Фармация» можно не выходя из дома

На официальном сайте аптечной сети www.farmacia-rm.ru информация о лекарствах обновляется каждый час.

В разделе «Поиск лекарств» можно узнать:

• в каких именно аптеках есть препараты;

• их адреса и телефоны;

• количество лекарств в наличии и цены.

Если вы столкнулись с отсутствием лекарств в аптеках, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии Минздрава РМ: 8 (800) 222-37-39