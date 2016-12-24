В аптеках «Фармации» все необходимые лекарства в наличии

Репортер

В Саранске прошло заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции

Заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции состоялось вечером 8 декабря в Доме Республики. Обсуждались вопросы обеспечения необходимого  резерва свободного коечного фонта и  неснижаемых запасов лекарственных препаратов.

По словам и.о. генерального директора ГУП «Фармация» Алексея Ладошкина, сегодня создан месячный запас наиболее востребованных лекарств, причем не только в аптечной сети, но и в лечебных учреждениях. Ведутся переговоры с поставщиками, чтобы  решить задачу, поставленную Врио Главы республики о создании трехмесячного резерва лекарственных препаратов  из перечня, утвержденного Минздравом России.

Артём Здунов ещё раз заострил внимание на проблеме недостаточной информированности  жителей республики о том, где и какие лекарства есть в продаже. «Вчера в Рузаевке мы вновь смотрели наличие  необходимого лекарственного перечня в аптеках.  Были и в частной аптеке, и в «Фармации». Ситуация по коммерческим аптекам в сторону улучшения не меняется. В аптеках «Фармации» всё необходимое есть. Но люди должны обойти  несколько аптечных пунктов, чтобы в пятом приобрести то, что им нужно.  Не проще ли сразу сказать – где лекарства есть, а в какие аптеки и заходить не стоит. Зачем заставлять людей  нервничать, подвергать себя опасности заражения в хождениях по городу?» - сказал руководитель республики.

Врио Главы региона призвал ответственных за это направление наладить  систему информирования: «На всех медиа-ресурсах и информационных площадках должна быть информация по наличию лекарств в аптечной сети», - подчеркнул Артём Здунов.

Кроме того, на заседании штаба были приняты решения, касающиеся  продления ещё на две недели больничных листов для работающих возрастной категории 65 лет и старше, а также режима работы предприятий общепита.

Узнать о наличии лекарств в аптеках «Фармация» можно не выходя из дома 

На официальном сайте аптечной сети www.farmacia-rm.ru информация о лекарствах обновляется каждый час. 

В разделе «Поиск лекарств» можно узнать: 

• в каких именно аптеках есть препараты; 

• их адреса и телефоны; 

• количество лекарств в наличии и цены. 

Если вы столкнулись с отсутствием лекарств в аптеках, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии Минздрава РМ: 8 (800) 222-37-39

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