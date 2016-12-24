В Саранске продолжает расти безработица

Численность безработных в столице Мордовии на 1 декабря 2020 года составила 8201 человек. Уровень регистрируемой безработицы - 4,7%. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 3,23%. При этом заявленная работодателями потребность в работниках составила 2 649 вакансий, из них по рабочим профессиям – 1 850 вакансий.

За январь-ноябрь 2020 года в Саранске за содействием в поиске подходящей работы обратилось 12 810 человек. Получили государственные услуги по содействию в трудоустройстве 3491 человек.

В рамках программы по добровольному переселению соотечественников в г.о. Саранск прибыли 199 участников программы вместе с членами семей.

В настоящее время функционирует государственный портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru), который создан для поиска работы и сотрудников. Все сервисы портала бесплатны.