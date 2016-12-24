«Защита от мошенников» обошлась в 500 тысяч рублей

Репортер

В дежурную часть саранского отдела полиции поступило заявление 54-летней женщины, работающей фельдшером клинической больницы. Она сообщила, что мошенники украли у нее 489 тысяч рублей.

Как рассказала жительница республики, ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются получить доступ к ее банковскому счету. Чтобы обезопасить свои сбережения, горожанка, по указанию лжебанкира, установила на свой мобильный телефон специальное приложение. Получив с помощью него доступ к личному кабинету женщины, злоумышленники оформили на ее имя два кредита, а полученные деньги перевели на свои счета. Фельдшер больницы осознала, что стала жертвой мошенников, когда на следующий день посетила банк. Женщина немедленно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

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