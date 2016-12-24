Чушкина оставили под арестом

Экс-министр встретит Новый год в камере

Ну, не хочет бывший министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Анатолий Чушкин встречать Новый год за решеткой. На минувшей неделе адвокат погоревшего на взятках чиновника вновь пытался добиться смягчения мер для своего подзащитного - просил суд выпустить его хотя бы под домашний арест. Ведь в следственном изоляторе он провел уже 10 месяцев. Но вся загвоздка в том, что Анатолий Михайлович проявляет упорство и не признает вину по предъявленным ему обвинениям. При такой позиции экс-министра представители следствия, разумеется, настаивали на сохранении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В итоге суд вновь продлил арест Анатолию Чушкину - до 19 января 2021 года. Надежда встретить Новый год в домашней обстановке рассеялась как дым.

Напомним, что Анатолия Чушкина привлекли к уголовной ответственности за махинации с бюджетными деньгами в начале этого года. Как утверждает следствие, в 2018 году Минкульт РМ выделил из бюджета 12 миллионов рублей на духовно-патриотическое воспитание. Часть из этих средств министр Чушкин направил на ремонт двух объектов. Через знакомого предпринимателя Рястяма Косаева был найден фиктивный подрядчик на эти работы, который провел через свою фирму липовые акты о ремонте и обналичил деньги для министра. В итоге следствие установило, что под видом выполнения ремонтных работ было совершено хищение бюджетных средств в сумме более пяти миллионов рублей.

В ходе расследования в деле Анатолия Чушкина появились и новые эпизоды. Они также были связаны с мошенничеством и хищением бюджетных средств. Деньги списали на обеды для участников мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества. В действительности никаких хлебосолов никто из участников форумов не отведал, а перечисленные на организацию питания денежные средства отмыли через коммерческую «прокладку» и передали министру культуры и национальной политики. В результате республиканскому и федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере 885 тысяч рублей.