Полное восстановление параметров теплоснабжения в Саранске после аварии планируется к 20.00

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«Ремонтные работы на тепловой сети около дома 82а по улице Косарева завершены. Специалисты теплосетевой компании заменили участок поврежденной магистрали. Сразу же приступили к заполнению системы теплоснабжения и подачи отопления и горячей воды в дома и бюджетные учреждения северо-востока города. Полное восстановление параметров теплоснабжения планируется к 20.00».

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