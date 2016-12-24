Полное восстановление параметров теплоснабжения в Саранске после аварии планируется к 20.00

Вина адвоката
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«Ремонтные работы на тепловой сети около дома 82а по улице Косарева завершены. Специалисты теплосетевой компании заменили участок поврежденной магистрали. Сразу же приступили к заполнению системы теплоснабжения и подачи отопления и горячей воды в дома и бюджетные учреждения северо-востока города. Полное восстановление параметров теплоснабжения планируется к 20.00».
Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест
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