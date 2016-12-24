Разрыв на теплотрассе

Артём Здунов лично проконтролировал ход работ по ликвидации последствий коммунальной аварии на Химмаше

Повестка оперативного совещания, которое утром 7 декабря провел врио Главы Мордовии Артём Здунов с региональными министрами и руководителями территориальных отделений федеральных органов власти, главным образом касалась коммунальной аварии, произошедшей в Саранске. Речь шла о повреждении на участке тепловой сети по ул. Косарева, 82а по направлению в сторону ул. Лихачева, из-за чего без тепла остались жители 121 многоквартирного дома, 4 детских сада, 3 школы, учреждение здравоохранения, 6 административных зданий.

Заслушав доклады о ситуации на месте аварии от Минжилкомхоза и администрации городского округа Саранск, Врио Главы республики дал поручение немедленно привлечь все необходимые силы и средства для устранения повреждения и скорейшего подключения тепла.

Затем Артём Здунов лично выехал на место происшествия, где обсудил ситуацию с мэром Саранска Петром Тултаевым и представителями ресурсоснабжающей организации. Городским властям совместно с руководством филиала «Мордовский» Группы «Т Плюс» поручено в максимально сжатые сроки восстановить работу теплотрассы, а также ускорить работы по возобновлению подачи тепла в МКД и учреждения социальной сферы.

Ремонтные бригады уже обнаружили место разрыва на теплотрассе и работают над ликвидацией последствий аварии.