Работники «СаранскТеплоТранса» работают над ликвидацией аварии

Частные аптеки не справились
Артём Здунов проинспектировал государственные и коммерческие аптеки в Саранске
«Специалисты АО «СаранскТеплоТранс» устраняют повреждение на участке тепловой сети по улице Косырева, 82 а в сторону улицы Лихачева, - сообщает пресс-служба Т-Плюс. - На месте работает 12 человек и 4 единицы техники. Временно ограничено отопление в 121 жилом доме, 3 школах, 4 детских садах, 1 больнице, 6 административных зданиях. Ремонтные работы планируется завершить к 14.00. Теплосетевая компания приносит извинения за доставленные не удобства».
Артём Здунов проинспектировал государственные и коммерческие аптеки в Саранске
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