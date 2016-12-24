Работники «СаранскТеплоТранса» работают над ликвидацией аварии

«Специалисты АО «СаранскТеплоТранс» устраняют повреждение на участке тепловой сети по улице Косырева, 82 а в сторону улицы Лихачева, - сообщает пресс-служба Т-Плюс. - На месте работает 12 человек и 4 единицы техники. Временно ограничено отопление в 121 жилом доме, 3 школах, 4 детских садах, 1 больнице, 6 административных зданиях. Ремонтные работы планируется завершить к 14.00. Теплосетевая компания приносит извинения за доставленные не удобства».