Музей им. И.Д. Воронина: «Неделя этнографии. Поэзия народного костюма»

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Программа акции «Неделя этнографии. Поэзия народного костюма»
Онлайн-программа: начало в 12.00
15 декабря –«Юкстафт сёрмат» («Забытые письмена»), рассказ о мокшанском и эрзянском женском костюме. Прямая трансляция.
17 декабря – «Панчфу руця прясонза». Мастер-класс по завязыванию мокшанского платка. Прямая трансляция.
18 декабря – «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Видеосюжет.
20 декабря – подведение итогов VI городского конкурса творческих работ «Подарок для Деда Мороза» и онлайн-знакомство с тематической выставкой.
Офлайн-программа: начало в 14.00
16 декабря – «Какова пряха, такова на ней рубаха». Мастер-класс. (Стоимость 200 рублей)
19 декабря – «Путешествие в мир народного костюма». Интерактивная экскурсия по залу этнографии (Стоимость 200 рублей)
Всю неделю видеовикторина «Занимательная этнография» и тематическая информация на сайте.
Справки по телефону 39-14-89
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