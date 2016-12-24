Музей им. И.Д. Воронина: «Неделя этнографии. Поэзия народного костюма»

Культура

Программа акции «Неделя этнографии. Поэзия народного костюма»

Онлайн-программа: начало в 12.00

15 декабря –«Юкстафт сёрмат» («Забытые письмена»), рассказ о мокшанском и эрзянском женском костюме. Прямая трансляция.

17 декабря – «Панчфу руця прясонза». Мастер-класс по завязыванию мокшанского платка. Прямая трансляция.

18 декабря – «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Видеосюжет.                               

20 декабря – подведение итогов VI городского конкурса творческих работ «Подарок для Деда Мороза» и онлайн-знакомство с тематической выставкой.

Офлайн-программа: начало в 14.00

16 декабря – «Какова пряха, такова на ней рубаха». Мастер-класс. (Стоимость 200 рублей)

19 декабря – «Путешествие в мир народного костюма». Интерактивная экскурсия по залу этнографии (Стоимость 200 рублей)

Всю неделю видеовикторина «Занимательная этнография» и тематическая информация на сайте.

Справки по телефону 39-14-89

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