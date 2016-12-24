На юго-западе Саранска начинается строительство нового детского сада

Наш город

В декабре в столице Мордовии начинается возведение еще одного детского сада на 250 мест. Он разместится в юго-западной части города, на улице 1-я Набережная, - сообщает администрация городского округа.

В детском саду будет создано 12 групп: 4 ясельные, по 2 младшие, средние, старшие и подготовительные группы.  В здании дошкольного учреждения предусмотрено размещение плавательного бассейна, пищеблока, медицинского блока, физкультурного и музыкального залов, изостудии, компьютерного класса, кабинетов психолога и логопеда и других помещений.

Строительство детского сада будет вестись в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

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