На юго-западе Саранска начинается строительство нового детского сада

В декабре в столице Мордовии начинается возведение еще одного детского сада на 250 мест. Он разместится в юго-западной части города, на улице 1-я Набережная, - сообщает администрация городского округа.

В детском саду будет создано 12 групп: 4 ясельные, по 2 младшие, средние, старшие и подготовительные группы. В здании дошкольного учреждения предусмотрено размещение плавательного бассейна, пищеблока, медицинского блока, физкультурного и музыкального залов, изостудии, компьютерного класса, кабинетов психолога и логопеда и других помещений.

Строительство детского сада будет вестись в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».