Этой зимой в Саранске организуют работу 22-х катков - для катания на коньках и хоккея. В настоящее время работы уже ведутся на стадионе «Саранск» и катке «ДЮСШ №1».

Для любителей катания на коньках и игры в хоккей будут подготовлены полюбившиеся площадки на стадионе «Саранск», водоеме у парка им. А.С. Пушкина, центральные катки на главных площадях Пролетарского и Октябрьского районов, в микрорайоне «Юбилейный», в р.п. Луховка, а также ледовые корты на стадионе Педагогического университета им. М.Е. Евсевьева и в районе домов №№ 89 и 91 по улице Гагарина. Также ледовые площадки в ближайшее время появятся в 13 общеобразовательных учреждениях (школах №№ 1, 5, 11, 17, 24, 28, 32, 33, 38, Николаевской и Ялгинской школах, гимназиях №№ 23 и 29) и спортивной школе - «ДЮСШ №1».

Катки и корты, расположенные на пришкольных территориях, оборудуются образовательными учреждениями самостоятельно. В свою очередь, ледовые площадки для массового катания на центральных площадях районов, стадионе «Саранск» и ряд других, будут обслуживать муниципальные предприятия Саранска. На катках и кортах установят защитные борта. Заливка ледяного основания будет производиться в несколько этапов. Отметим, что сейчас действует решение о работе всех городских катков без пунктов проката инвентаря в связи с напряженной эпидемиологичекой обстановкой.