Елочные базары заработают в Саранске за две недели до Нового года

Накануне Нового года в Саранске традиционно откроются елочные базары. Именно здесь горожане смогут обзавестись живой новогодней красавицей. Как сообщает городская администрация, в этом году продажа елок начнется с 16 декабря. При этом вести торговлю необходимо с учетом действующей эпидемиологической обстановки.

«Продавцы должны соблюдать все предписанные Роспотребнадзором правила – быть в масках и перчатках, не допускать образования очередей. Кроме этого, после окончания работы места торговли должны быть приведены в порядок», - подчеркнул Глава города Петр Тултаев.

Для нестационарных торговых объектов по продаже елок, сосен и хвойного лапника в городе предусмотрены торговые места по 25 адресам:

1. ул. Полежаева (на летней площадке ОАО «Центральный рынок г. Саранска»);

2. ул. Полежаева, д. 31 (в районе ТЦ «Находка»);

3. ул. Полежаева (на площадке в районе дома №120, за остановкой «Огарева»):

4. ул. Ботевградская, д. 80 (4 места рядом с ТЦ «Ботевград»);

5. пр. 50 лет Октября между домами № 1 и № 3 (в районе магазина «Магнит»);

6. ул. Энгельса, д. 11А (на территории торгового ряда около магазина «Нива-18»);

7. ул. Кирова (3 места в районе магазина «Маяк»);

8. ул. Кирова, д. 71А;

9. ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе гаражного кооператива);

10. ул. Попова, д. 61 (в районе магазина «Магнит»);

11. ул. Коваленко, д. 19А (в районе ТЦ «Глобус»);

12. ул. Миронова, д. 1А (в районе ТК «Данко»);

13. ул. Веселовского, д. 62А (на площадке ярмарки выходного дня);

14. ул. Солнечная (в районе жилого дома № 7, корп.1);

15. ул. Косарева, д. 50 (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»);

16. бульвар Эрьзи (в районе жилых домов № 11 и № 21);

17. ул. Волгоградская, д. 71 (на прилегающей территории к ТРЦ «Сити-Парк»);

18. ул. Сущинского, д. 9Б (в районе торгового ряда);

19. ул. Ленинградская (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44);

20. ул. Гайдара, д. 6 (в районе торгового ряда);

21. р.п. Николаевка, ул. Ленина, д. 90А (в районе Торгового центра);

22. р.п. Ялга, ул. Пионерская (в районе жилого дома № 39);

23. р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 18А (в районе торгового ряда);

24. ул. А.Невского, д. 55Б (на прилегающей территории к магазину «Караван»);

25. Лямбирское шоссе, д. 15 (на территории, прилегающей к гипермаркету «АШАН» Саранск).

По данным на 30 ноября, подано уже 35 заявок на размещение елочных базаров, с индивидуальными предпринимателями, заключен 21 договор на 13 площадках. Самыми популярными елочными базарами в Саранске являются торговые места на территориях, прилегающих к ТК «Заречный», рядом с ТЦ «Ботевград», в районе магазина «Чайка», ТЦ «Глобус» и на ул. Энгельса, д. 11А около магазина «Магнит».

Вместе с тем по состоянию на 30 ноября остаются невостребованными более десяти площадок для размещения елочных базаров. Поэтому предприниматели, желающие принять участие в торговле этим главным новогодним атрибутом, могут подать заявления в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск по адресу: проспект Ленина, д. 4, каб. 320 (телефон для справок - 8 (8342) 47-65-57).