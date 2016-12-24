Спорт дороже денег

Бывший заместитель начальника УФСИН по РМ ответит в суде за фиктивное трудоустройство спортсменов с ущербом в 35 миллионов рублей

Заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин на прошлой неделе утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников УФСИН по РМ.

Под суд пойдут заместитель начальника Управления Сергей Забайкин и инспектор отдела по работе с личным составом Дмитрий Кисткин. В зависимости от степени участия они обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Как считает следствие, Сергей Забайкин неправомерно потратил 35 миллионов рублей на профессиональных спортсменов, фиктивно устроенных в Управление для достижения высоких спортивных показателей на ведомственных турнирах.

По данным следствия, в 2014-2019 годах для формирования положительного рейтинга ведомства в системе ФСИН России в части спортивной подготовки обвиняемые обеспечили прием на службу в подведомственные УФСИН по РМ учреждения на вакантные должности лиц, занимающихся различными видами спорта на профессиональном уровне. Всего таким образом на службу было принято 33 сотрудника из различных регионов России, которые на работу не выходили и возложенные на них должностные обязанности не исполняли, а лишь эпизодически обеспечивали представительство УФСИН по РМ при проведении спортивных соревнований различного уровня. В течение указанного периода им были начислены и выплачены денежное довольствие и иные выплаты на сумму более 35 миллионов рублей.

Кроме того, инспектору отдела по работе с личным составом данного ведомства предъявлено обвинение в хищении 164 тысяч рублей, выделенных на поощрение победителей и призеров спортивных соревнований среди сотрудников регионального УФСИН. Уголовное дело Следственный комитет по РМ возбудил на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия при содействии отдела собственной безопасности регионального УФСИН.

В Управлении Сергей Забайкин курировал кадровые вопросы, включая социальное обеспечение сотрудников и бытовое обустройство. А спортивные достижения напрямую зависели от кадров. Понятное дело, что отнюдь не каждый рядовой конвоир пробежит стометровку быстрее ветра, но при этом руководству Управления очень хотелось блистать успехами в спортивной подготовке.

Профессиональных спортсменов привлекали на фиктивную работу в УФСИН без оглядки на прописку - брали не только местных, находили одаренные кадры за пределами республики. Их оформляли на работу в должности инспекторов охраны, режима и т.п. Но все такие «сотрудники» прекрасно знали, что трудиться за колючей проволокой им не придется - нужно только занимать высокие места на соревнованиях. Учитывая, что мнимое трудоустройство оформили на 33 человека, в Управлении фактически почти по каждому виду спорта был свой «легионер». И на различных межрегиональных и межведомственных турнирах «сотрудники» УФСИН по РМ выдавали очень приличные результаты, а местное Управление на протяжении многих лет неизменно оказывалось на верхних строчках спортивного рейтинга силовых структур.

«Легионеры» росли по службе, им присваивали очередные звания, выплачивали зарплату, премии, отпускные. Но реальные сотрудники Управления видели их только на фото со спортивных соревнований. И вся эта порочная практика существовала на протяжении пяти лет, нанеся ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

Что касается инспектора отдела по работе с личным составом Дмитрия Кисткина, он по должности не мог не знать об «особенностях» работы в Управлении сотрудников-спортсменов. И даже участвовал в раздаче им денежных поощрений за высокие места на турнирах, при этом отщипывал из призового фонда «вознаграждение» самому себе. По данным следствия, таким образом он успел «нахапать» 164 тысячи рублей.