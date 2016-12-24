Похудеть вопреки УК

Довольно любопытное дело в скором времени будет рассматриваться в одном из судов республики. Стремление похудеть заставило жительницу Мордовии идти наперекор уголовному законодательству. Теперь она будет нести ответственность по довольно редкой в местной судебной практике статье «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государством - членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

Как было установлено в ходе следствия, в мае этого года местная жительница решила приобрести для личного употребления два вида препаратов для похудения. При этом она достоверно знала, что они содержат в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин массой не менее 58,68 грамма, оборот которого ограничен в нашей стране.

180 капсул для похудения она заказала по Интернету из Республики Казахстан. Посылка должна была прийти международным почтовым отправлением. При этом после оплаты заказа покупательнице пришло предупреждение, что ей нужно самой уточнить, какие ограничения распространяются на эти препараты в России. Девушка все эти предостережения проигнорировала.

Когда посылка с капсулами пришла в Мордовию, оператор отделения почтовой связи вручил обвиняемой уведомление о том, что заказанный ею препарат запрещён на территории нашей страны. Однако девушка письменно подтвердила свою осведомлённость о действующем запрете и получила заказ, после чего он был изъят.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала и от дачи показаний отказалась. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.



