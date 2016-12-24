«Распил» на полтора миллиона

Главного механика Саранского механического завода отправили на зону за крупное хищение

Главный механик - начальник ремонтно-инструментального цеха Саранского механического завода 36-летний Алексей Ерин получил срок за мошенничество.

Суд признал его виновным в совместном хищении с заместителем директора предприятия 1 миллиона 473 тысяч рублей. Столь прибыльное мошенничество, связанное с хищением денежных средств Федерального казенного предприятия, выделенных в рамках исполнения государственного контракта, выявили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ.

Как установило следствие, в мае 2019 года одному из заместителей директора Саранского механического завода (в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство) стало известно, что Министерство промышленности и торговли России выделило предприятию 29 миллионов рублей на выполнение госконтрактов. Из них более четырех миллионов предназначались на ремонт вышедшего из строя оборудования. Ну как тут не поживиться?

Замдиректора посвятил в свои расхитительные планы главного механика - начальника ремонтно-инструментального цеха завода Алексея Ерина и заручился его согласием на операцию. Тот как раз отвечал за своевременный ремонт техники, а также сам предлагал подрядные организации для этих работ. Главный механик подыскал в Ярославле ООО «Ремстан», которое было готово все сделать за 2 миллиона 720 тысяч рублей.

Ерин поехал в Ярославль и встретился с директором фирмы, изложив ему простую просьбу - завысить коммерческое предложение по ремонту оборудования завода с 2 миллионов 720 тысяч рублей до 4 миллионов 193 тысяч рублей. А возникшую буквально из воздуха разницу нужно было вернуть якобы на нужды завода. При этом Ерин заверил директора ООО «Ремстан», что в случае согласия с его предложением он обеспечит дальнейшее выгодное сотрудничество Саранского механического завода с его фирмой.

Ярославский бизнесмен принял сделку, не зная о ее воровской подоплеке, и отправил на адрес электронной почты Саранского завода информацию о завышении стоимости ремонта металлообрабатывающего оборудования, которая в итоговой сумме составила 4 193 000 рублей. После этого, с подачи Ерина и его сообщника, руководство завода согласилось заключить с ООО «Ремстан» соответствующий договор.

Когда все работы были выполнены, саранский завод в конце прошлого года полностью расплатился с ярославской фирмой, а значит, пришла пора подбивать «бабки». Как значится в обвинительном заключении, в период с мая по декабрь 2019 года, используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с должностным лицом Саранского механического завода, путем обмана руководства ФКП «Саранский механический завод», Ерин совершил хищение денежных средств предприятия в особо крупном размере в сумме 1 473 898 рублей, часть из которых израсходовал по собственному усмотрению.

В судебном заседании Алексей Ерин вину признал полностью и раскаялся в содеянном. По приговору суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении его высокопоставленного соучастника продолжается.