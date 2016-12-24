Любимая женщина короля комедии

Вдове Леонида Гайдая, заслуженной артистке России Нине Гребешковой исполняется 90 лет

Актрисе стать женой режиссера - большая удача. Ты можешь, как Любовь Орлова у Григория Александрова, сниматься у него в главных ролях, стать с его помощью знаменитой, затмив всех остальных. А они только будут у себя на кухнях завистливо злословить: «Ну конечно, чего вы хотите - жена режиссера!..»

Но у Нины Гребешковой с Леонидом Гайдаем было как раз наоборот: в своих фильмах он ей давал только маленькие, эпизодические роли, самая большая из которых - жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке». Но тем не менее они прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Гайдая не стало 27 лет назад. Но и сейчас, в свои 90 лет, Нина Павловна считает, что муж помогает ей оттуда, с небес… И говорит, что ее главная роль была - жена Гайдая...

Рука судьбы

Будущую профессию Гребешковой определил случай. Ее родители были самыми простыми рабочими: папа - маляром, а мама - портнихой. Сама Нина собиралась стать учительницей начальных классов и ни о чем другом тогда не думала. Но однажды на дне рождения подруги ее отец - известный советский поэт Владимир Луговской - вдруг сказал: «Не хотите стать актрисой?»

- Я только рассмеялась, - вспоминает Гребешкова. - А он серьезно дочери своей сказал: «Как получите аттестаты - отвези Ниночкин во ВГИК». Я даже забыла об этом разговоре, а подруга оказалась серьезнее: взяла меня, и мы поехали во ВГИК. Я и не представляла, что это такое. В приемной комиссии с трудом выстояли огромную очередь. Женщина, которая общалась с абитуриентами, сначала отказалась даже брать мои документы, так как приняли уже две тысячи заявлений, а потом посмотрела на меня и сказала: «Ну ладно, давай. Твое - последнее заявление, и все!»

Так и начался актерский путь Нины Гребешковой. Сниматься в кино она стала уже на первом курсе. Правда, это был всего лишь эпизод в фильме «Смелые люди». Но после первого показа этой киноленты все соседи стали считать ее настоящей звездой. А дальше закрутилось: молодая актриса получала роли в комедиях, драмах, мелодрамах, детских и военных фильмах - все ее роли были разными и полюбились зрителям.

Служебный роман

Поклонников у Нины Гребешковой было немало. Но выбрала она высокого, худого фронтовика старше ее на девять лет - Леню Гайдая. Они учились на одном курсе во ВГИКе.

Их история началась со спектакля. Студент Леонид Гайдай ставил спектакль, в котором играла и Нина Гребешкова, но отрывок с ее участием всегда был последним. Тогда начинающая актриса обратилась к Гайдаю - пожаловалась, что ей приходится из-за этого поздно возвращаться домой. Изменений в расписание репетиций Леонид Гайдая не внес, но стал провожать каждый вечер актрису домой. А через два месяца гуляний по ночной Москве будущий именитый режиссер предложил пожениться, пообещав носить Нину на руках всю жизнь.

Этот роман для многих стал неожиданностью. Всем казалось, что они абсолютно непохожи. К тому же Леонид Гайдай тогда был никому не известен, а Гребешкова во время учебы уже снялась во многих фильмах - причем в серьезных драматических ролях. Но после встречи с Леонидом все поменялось. Обычно после замужества с режиссером карьера актрис только идет вверх. У Нины Гребешковой получилось все наоборот: драматические главные роли сменились на комические эпизоды. Правда, именно эти небольшие роли принесли Гребешковой народную любовь.

Не заметить Нину Гребешкову в фильмах Леонида Гайдая было невозможно. Успех режиссера начался с «Кавказской пленницы». Нина Гребешкова, когда начались съемки этого фильма, отказалась от другого заманчивого предложения и, не задумываясь, уехала на Кавказ. В этой комедии Нина Павловна исполнила роль медсестры в психиатрической больнице. После этого актриса появлялась почти во всех картинах Леонида Гайдая. Единственным фильмом Леонида Гайдая, в который не попала Нина Гребешкова, стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию».

История с калькулятором

Многие считают, что если ты супруга именитого режиссера, то беззаботная и счастливая жизнь тебе обеспечена. Но большую часть супружеской жизни именно Нина Гребешкова тянула на себе весь домашний быт - от готовки и уборки до ремонтов и решения всяких иных проблем. Она водила автомобиль и сама чинила его, и гвозди в доме забивала тоже сама. Если было необходимо, Нина Павловна справлялась с работой и слесаря, и сантехника, и со многой другой. Леонид Гайдай был знаменитым на всю страну режиссером и получал за фильмы большие гонорары. Но получал он их всего лишь раз в несколько лет, и все они сразу уходили - на покупку квартиры, машины, дачи…

- Наша дочь Оксана несколько лет работала с мужем в Малайзии, - вспоминает Нина Павловна. - И однажды она прислала калькулятор - тогда это была большая редкость. И вот Леня - радостный, возбужденный - ходит по дому и ищет, что бы ему посчитать. Я ему говорю: «Посчитай, сколько стоит наша квартира». И вот я ему диктую, а он считает: столько-то - кооперативная квартира, столько-то - ковер, холодильник, еще что-то, еще… Потом Леня посчитал свои партийные взносы - а он с 1941 года был коммунистом. Посчитал свою зарплату за все эти годы… И с удивлением говорит: «Нинок, а сумма-та сходится почти копейка в копейку! Сколько я заработал - столько и потратил… А на что же мы тогда жили?» Я ему говорю: «Леня, ты забыл: ведь у тебя же еще жена работает!»

Так семья Гайдай-Гребешкова и жила почти все 40 лет совместной жизни.

Помощь с небес

Свою жизнь Нина Гребешкова делит на «до» и «после». Граница - тот день, когда Леонид Гайдай ушел из жизни: 19 ноября 1993 года. Но она стойко перенесла эту невосполнимую утрату. Для тех актрис, кто снимался только у мужа-режиссера, его уход становится финалом всего: они теряли не только близкого человека, но и работу. Но Нина Гребешкова и после смерти знаменитого супруга не пропала с экранов. Соглашалась на эпизодические роли в кино и сериалах. А для режиссера Николая Лебедева Нина практически стала талисманом: он приглашает ее в каждую свою картину. Например, она снималась у него в фильме «Экипаж».

- Перед смертью Леня сказал мне: «Нинок, мне нужно перед тобой покаяться!» - рассказывает Нина Павловна. - Я внутренне напряглась, подумала: ага, сейчас начнет про свои мужские слабости рассказывать! А он говорит: «Ведь я ни разу не снял тебя в главной роли!» Я только улыбнулась: «Что ты, Леня! У тебя сколько картин? Восемнадцать… А у меня - шестьдесят!» После смерти Лени прошло 27 лет. И у меня уже больше 100 картин! Это все - его работа. Я уверена, что он обо мне заботится и на небесах, посылает режиссерам свои мысли: «Берите Нину, пусть она снимается! Или что, думаете, что моя Нинка не справится?..»

Анна Петрова, фото Вадима Тараканова и из личного архива Нины Гребешковой